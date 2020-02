Una vuitantena de pagesos, obligats a tornar els ajuts per l'incendi de l'Ebre

Uns 80 pagesos afectats per l'incendi que de la Ribera d'Ebre, les Garrigues i el Segrià del juny de l'any passat han rebut una notificació de l'Administració on se'ls obliga a retornar els ajuts que han cobrat perquè no han contractat l'assegurança de l'olivera.El president del sindicat Asaja a Lleida, Pere Roqué, ha explicat que hi ha pagesos que ja han ingressat les ajudes i ara les hauran de tornar si no fan l'assegurança. En este sentit, considera que s'ha produït un "despropòsit" perquè alguns van al·legar que no volien cobrar la indemnització i l'han cobrat igualment, per la qual cosa "algú no ha mirat bé els papers". En una reunió este dimarts a Bovera han plantejat mobilitzacions si Agricultura no es reuneix amb ells.Els afectats volen reunir-se de manera urgent amb la consellera Teresa Jordà o el director general de Desenvolupament Rural, Oriol Anson, per exposar-los la situació.A les al·legacions, els pagesos demanaven a la Generalitat que es retirés la clàusula de l'assegurança i per això es renunciava a les subvencions. Tot i així, les han cobrat igualment.La Generalitat posava com a condició a cobrar les indemnitzacions la contractació de l'assegurança per cinc anys.

