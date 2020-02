​Cunillera lamenta «sàtires cruels» a Morán i que no s'hagi reconegut la seva trajectòria

La delegada de Govern a Catalunya, Teresa Cunillera, ha lamentat "sàtires, acudits i crítiques cruels i injustes" a l'exministre d'Exteriors Fernando Morán, mort aquest dimecres als 93 anys . A banda, Cunillera considera que al dirigent no se li ha reconegut la seva trajectòria en vida."Era una persona amb una intel·ligència molt gran, i tenia un aspecte d'intel·lectual despistat, que es va confondre amb una altra cosa i es van fer crítiques injustes que no es corresponien a la realitat", ha dit en una entrevista a Rac1. "Em doldrà molt que ara que s'ha mort es facin panegírics; tant de bo l'hi haguessin dit en vida", ha afegit la socialista.Cunillera ha dit que sent molt la seva mort, i ha destacat la seva trajectòria treballant per a l'acord per a la integració d'Espanya a la Comunitat Econòmica Europea (CEE).Durant els anys vuitanta, Fernando Morán va ser el blanc dels acudits precisament denominats "sàtira cruel", molts d'ells versions de les bromes dirigides al poble de Lepe. El seu caràcter impulsiu el va convertir en l'ase dels cops, fet que el va portar a ser conegut com "el ministre dels acudits".

