Torrent afirma que demorar la taula de diàleg seria una «irresponsabilitat»

El president del Parlament, Roger Torrent, ha alertat que demorar la taula de diàleg amb l'Estat seria irresponsabilitat. Torrent ha fet aquestes afirmacions poques hores després que la portaveu del Govern, Meritxell Budó, refredés la possibilitat que la negociació amb l'Estat s'activi mateix mes de febrer , tal com li havia plantejat Pedro Sánchez.En una entrevista concedida a la Cadena Ser, Torrent ha exposat que "totes les parts" han de ser "conscients" del que Catalunya i Espanya es juguen en la taula de diàleg entre els dos governs. "Intentar demorar-la és una irresponsabilitat", ha inistit el president del Parlament. A parer del president del Parlament, la taula que ha forçat ERC, a canvi que Sánchez pogués ser investit, "és l'oportunitat per saber quina és l'oferta del PSOE" per a Catalunya.Torrent també ha demanat que a la negociació hi ha d'haver "mecanismes de control per determinar que s'avança". Amb tot, i després de considerar que el mediador és una "figura interessant", també ha puntualitzat que per a ERC és "prioritari" que la taula de diàleg "comenci a caminar". Segons el parer del president del Parlament, el mediador no ha de ser una "excusa" perquè el PSOE "no s'hi assegui".Preguntat per la decisió del Tribunal Constitucional de tornar a instar la Fiscalia a investigar-lo per admetre a tràmit una resolució sobre l'autodeterminació, Torrent ha afirmat que el PSOE té una "oportunitat d'or" per "demostrar" que té la voluntat de treure el conflicte polític del pla judicial.

