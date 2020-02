La mentida del govern espanyol sobre les pistoles Taser de la Guàrdia Civil

Les pistoles de descàrregues elèctriques Taser són un armament dissuasiu molt discutit. El diputat d'EH Bildu Jon Iñarritu va preguntar per escrit al govern espanyol per una prova que la Guàrdia Civil ha fet amb aquest tipus d'armament.

El govern espanyol li ha respost que la prova ha anat molt bé i que dotaran els cossos policials estatals de Taser a mesura que hi hagi recursos. Però a la mateixa resposta reconeixen que les pistoles no s'han arribat a usar . En què quedem?Iñarritu haurà de demanar un aclariment. Als que no els haurien d'agradar massa les intencions del ministre Fernando Grande Marlaska, per cert, és a Unides Podem. Al Parlament els comuns i la CUP van votar contra l'ús d'aquest tipus d'armament el 2016.

