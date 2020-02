Ja no et podran fer fora per faltar a la feina per malaltia

Adéu als acomiadaments per faltes d'assistència repetides a la feina però justificades mèdicament. El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) ha publicat aquest dimecres el decret llei del govern espanyol que deroga l'article 52.d de l'Estatut dels Treballadors . La mesura entrarà en vigor a partir de demà.Aquest article, modificat amb la reforma laboral del 2012, establia que un contracte de feina es podia extingir per faltes d'assistència intermitents, encara que fossin justificades, si arribaven al 20% de la jornada hàbil en dos mesos consecutius, sempre que el total de faltes d'assistència en els dotze mesos anteriors arribessin al 5% de la jornada o bé al 25% durant quatre mesos discontinus dins d'un sol any.La supressió de l'article 52.d arriba després que el Tribunal Constitucional sentenciés a finals d'octubre a favor de mantenir-lo. Ara però, el Govern espanyol, seguint recomanacions del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), deroga l'article perquè l'acumulació d'absències justificades deixi de ser una causa d'acomiadament.L'executiu espanyol argumenta que l'article impulsat pel PP era susceptible de ser discriminatori per raó de discapacitat, ja que l'acomiadament pot recaure en persones amb diversitat funcional o amb malalties de llarga durada. El Govern espanyol també defensa que l'article podia donar lloc a discriminacions de gènere, perquè les faltes d'assistència per cures familiars solen ser presentades per les dones.La ministra de Treball ha ressaltat avui dimecres que la derogació d'aquest article suposa "reparar drets dels treballadors i esmenar una anomalia" en la normativa espanyola que no existeix en altres països europeus. A més, ha indicat que amb aquesta decisió es comença a "desmuntar" la reforma laboral del PP i es dóna "seguretat jurídica" als treballadors.

Reial Decret que deroga l'acomiadament per baixes justificades by naciodigital on Scribd

