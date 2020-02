La negociació entre PDECat i la Crida, «encallada» per la fórmula electoral

"Negociacions encallades". Les converses entre els presidents del PDECat i la Crida, David Bonvehí i Jordi Sànchez, per endreçar l'espai que integren amb JxCat s'han embarrancat per la fórmula electoral. Fonts consultades per l'ACN de les dues organitzacions admeten que l'entesa va per llarg.Bonvehí i Sànchez mantenen converses a Lledoners des de fa mesos i, ara mateix, no es descarta cap opció, tampoc un trencament que aboqui el PDECat i la Crida a formar una coalició electoral sota el paraigües de JxCat -el partit de Bonvehí en posseeix la marca. Els independents de l'espai postconvergent -i el grup de Poblet- continuen a l'expectativa.Totes les parts coincideixen, això sí, que Carles Puigdemont serà "clau" per desencallar la situació. El retard de l'endreça d'aquest espai pot provocar, a més, que el president de la Generalitat, Quim Torra, es decanti perquè les eleccions s'allarguin a la tardor.L'entesa no és senzilla. El PDECat té el mandat per "transitar" cap a JxCat, i aposta per formar una sola organització sota aquestes sigles, aprofitant-hi l'estructura del partit de Bonvehí. Però Puigdemont, Sànchez -i per tant la Crida- i els independents de JxCat s'oposen a aquesta via. Al seu torn, la Crida vol crear una formació nova i desprendre's de la dependència del PDECat, fórmula que Bonvehí rebutja.Si la situació continua encallada, la coalició entre el partit hereu de CDC i la Crida sota la marca de JxCat pot ser una sortida. El que totes les parts volen evitar de qualsevol manera és que a les properes eleccions hi hagi una papereta del Partit Demòcrata amb les sigles de JxCat, i una butlleta diferent de la llista de Puigdemont amb una marca nova. "És evident que al final ens haurem d'entendre", assenyalen fonts coneixedores de les converses entre Bonvehí i Sànchez.Puigdemont serà el cap de llista de JxCat si així ho vol ell. Ningú no li discutirà aquesta màxima, tal com reconeixen des de tots els espais implicats. Però si l'expresident hi renuncia -i decideix anar de 2, tancar la llista o no presentar-s'hi-, JxCat ha de trobar un nou candidat o candidata. Sobre la taula han agafat força els noms dels consellers Jordi Puigneró -amb més força-; Damià Calvet - ell mateix es va proposar aquest dilluns -; l'exconsellera i portaveu a Madrid, Laura Borràs; o l'alcaldessa de Girona i diputada al Parlament, Marta Madrenas.L'exconsellera i líder de JxCat a Barcelona, Elsa Artadi, s'ha autodescartat, i també ha perdut notorietat l'aposta per l'expresident Artur Mas -la setmana que ve venç la seva inhabilitació pel 9-N-. El nom de Puigneró genera consens, Madrenas és ben vista per Puigdemont, i a Calvet se li reconeix prou recorregut. En canvi, la investigació oberta del Suprem contra Borràs per l'Institut de les Lletres Catalanes deixa l'exconsellera en desavantatge, tot i que té l'aval de Torra. Per la seva banda, Bonvehí voldria que l'escollida fos la consellera Àngels Chacón, vetada però per l'espai més proper a Puigdemont.A banda del cap de llista JxCat també haurà d'ordenar l'organització, en cas que es creï una estructura nova. El conseller d'Interior, Miquel Buch, és ben vist per alguns sectors per formar-ne part -Rull i Turull l'avalen-, així com també els consellers i conselleres que es descartin com a caps de cartell. L'entorn de JxCat també s'oposarà que noms que encara representin "l'antiga Convergència" tinguin cap paper rellevant en la nova estructura.

