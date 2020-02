​Mor l'exministre Fernando Morán als 93 anys

Fernando Morán va formar part del govern de Felipe González. Foto: Europa Press

Fernando Morán López, ministre d’Assumptes Exteriors entre 1982 i 1985, ha mort a Madrid als 93 anys. Nascut a Avilés (Astúries), Morán va assumir la cartera d’Exteriors durant la primera etapa de Felipe González al front de l’Executiu, després d’haver estat senador del PSOE per Oviedo i, posteriorment, diputat per Jaén.Durant aquesta etapa ministerial, es va reobrir la tanca de Gibraltar, fruit de la Declaració de Brussel·les i es va signar l’acord per a la integració d’Espanya a la CEE, el 29 de març de 1985.Després del seu cessament com a ministre, el 4 de juliol de 1985, va ser nomenat ambaixador davant les Nacions Unides, lloc que va abandonar per concórrer el 1987 a les primeres eleccions al Parlament Europeu. Va ser reelegit eurodiputat el 1989 i el 1994. El 23 de març de 199 es va acomiadar del Parlament d’Estrasburg per dedicar-se per complet a la seva candidatura a l’alcaldia de Madrid.A les eleccions de 1999, Morán va perdre front el “popular” José María Álvarez del Manzano, que va obtenir el seu tercer mandat. Després de la derrota, va deixar el juliol de 2000 el seu càrrec de regidor i portaveu socialista a l’Ajuntament, posant punt i final a la seva cursa política.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor