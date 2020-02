Els sindicats xifren en un 100% el seguiment en la vaga a la petroquímica de Tarragona

Als polígons de la petroquímica de Tarragona els piquets informant dels motius de la #VagaPetroquimica19F:

➕Seguretat ❗

➖Precarietat ❗ pic.twitter.com/hfeHLalCWd — CCOO de Catalunya (@ccoocatalunya) February 19, 2020

Empresas petroquímicas del polígono norte de Tarragona llamando a reten de contratas sin que haya ni emergencias ni averías. Defendemos el derecho de Huelga. #VagaPetroquimica19F pic.twitter.com/4eEwPx5ICV — CGT Tarragona (@CGTTarragona) February 19, 2020

Els dos principals sindicats a Catalunya, CCOO i UGT han assegurat que el seguiment en la vaga convocada a la petroquímica de Tarragona per aquest dimecres és del 100%. Les dues organitzacions sindicals han afirmat que a les set del matí "la vaga ja es pot considerar històrica" i han destacat que no s'han produït incidències destacables i que els serveis mínims han entrat a treballar amb normalitat.El secretari general de CCOO i UGT, Javier Pacheco i Camil Ros, han participat des de primera hora en diversos piquets informatius, juntament amb altres companys. La primera empresa on han actuat ha estat a la BASF, després la Dow Chemical i després han seguit per la resta del polígon. Tanmateix, celebren que els treballadors de serveis mínims hagin pogut entrar al recinte, ja que són fonamentals per garantir les mesures de seguretat.​Aquesta és la primera vaga general de la història de la petroquímica i se celebra sota el lema "Per una petroquímica forta, més seguretat i menys precarietat!". L'aturada, convocada per CCOO i UGT, arriba després de l'explosió a l'empresa Iqoxe , el passat 14 de gener, que va deixar tres víctimes mortals. La vaga ha començat a dos quarts de cinc de la matinada i durarà 24 hores.Aquesta tarda hi ha prevista una gran manifestació al centre de Tarragona en què s'uniran entitats, veïns i ajuntaments . "Al matí hem buidat les empreses i a la tarda omplirem els carrers", ha dit Ros.

