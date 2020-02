La dreta encén el Congrés pel diàleg amb Catalunya: «La nació en pren nota»

"La nació en pren nota". "La nació és dèbil, però té memòria". "Volen esborrar el delicte de lesa democràcia que ha comès pactant el govern d'Espanya amb els independentistes". "Estan a les ordres del pròfug i covard Carles Puigdemont". Són quatre de les frases que s'han escoltat aquest dimecres en la sessió de control a l'executiu espanyol celebrada al Congrés dels Diputats. Les han pronunciat Cayetana Álvarez de Toledo, portaveu del PP, i Ignacio Garriga, diputat català de Vox, en referència al diàleg amb Catalunya i al rumb del govern format pel PSOE i Podem. La sessió ha servit, també, per escenificar -un cop més- el trencament de Pedro Sánchez amb la dreta, especialment el PP.El president del govern espanyol ha respost primer les preguntes d'Inés Arrimadas, líder de Ciutadans, i de Pablo Casado, cap de files dels populars, a qui ha demanat que tingui "sentit d'Estat" per renovar els organismes constitucionals, com és el cas del Tribunal Constitucional i el Consell General del Poder Judicial (CGPJ). La sessió ha pujat de to, però, quan Álvarez de Toledo ha agafat el micròfon per interpel·lar la vicepresidenta Carmen Calvo. "Busquen l'amnistia dels sediciosos i dels seus socis", ha apuntat la portaveu del PP, a la qual cosa Calvo ha respost fent evident la seva "decepció"."Vostès fan un discurs contra Catalunya. Això explica el suport que hi tenen", ha assenyalat la dirigent del PSOE, que ha demanat al PP que deixi de tenir com a "ostatge" el TC i el poder judicial. Després ha estat Garriga, de Vox, qui ha interpel·lat la vicepresidenta amb una intervenció que ha barrejat Puigdemont, els països "traïdors" de l'espai Schengen -Bèlgica- i també l'actitud "dèbil" de l'Estat davant la presumpta ofensiva del Regne Unit a Gibraltar. "Fins i tot la millor titella es pot ofegar amb els seus propis fils", ha ressaltat el dirigent de l'extrema dreta al final de la intervenció.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor