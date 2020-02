Badalona veu impossible reparar el pont partit pel temporal Gloria abans de l'estiu

Quan ja ha passat mes d'un mes del temporal Gloria, l'Ajuntament de Badalona està a l'espera dels resultats de l'informe tècnic que ha de determinar quin és l'abast de la trencadissa al pont del petroli . El temps i el cost de la reparació es determinarà a partir de l'afectació que hi hagi a l'estructura de la part final de la plataforma, però en qualsevol cas el consistori veu "impossible" poder-lo reparar abans de l'estiu.La regidora de Medi Ambient, Rosa Trenado, explica que malgrat això s'intentarà reobrir parcialment el pont durant l'estiu perquè la ciutadania pugui gaudir de la part de la passarel·la que no està afectada. Caldrà, però, veure com és controla l'afluència de gent per garantir la seguretat."No és el mateix concentrar la gent a la plataforma, que és molt més ampla, que en un punt molt més estret de la passarel·la", explica Trenado en relació a la possible reobertura parcial del pont del petroli en els pròxims mesos. L'Ajuntament és conscient de l'interès de la ciutadania per aquest espai, però vol fer-ho compatible amb la seguretat.El calendari definitiu de tot plegat es podria començar a conèixer en els pròxims dies, quan l'Ajuntament preveu rebre els informes tècnics de les dues immersions que els enginyers submarins han fet recentment al pont del petroli. "S'ha de veure si s'ha mogut l'estructura", explica la titular de Medi Ambient.El que segur que es farà en les pròximes setmanes és retirar la part de la plataforma que ha quedat danyada per evitar mals majors. En funció del que determinin els informes, es decidirà llavors com procedir amb la reparació de l'estructura o, si calgués, amb la seva reconstrucció total a l'extrem final del pont del petroli."No serà una cosa que es pugui fer en el curt termini i per a l'estiu és impossible que en puguem gaudir", assegura la regidora. En paral·lel, l'Ajuntament ja estudia com "tancar" la part de la passarel·la que no va quedar afectada pel temporal i com fer segur el trànsit de persones en aquest punt.A l'altre costat de la balança hi ha les platges de la ciutat. El temporal va portar moltíssima sorra provinent del Maresme al litoral badaloní i durant aquests mesos, fins que arribi la temporada de bany, el consistori "repartirà" tota aquesta arena a les diferents platges de la ciutat per mirar de recuperar alguns dels metres de platja que s'han perdut els últims anys.Durant les darreres setmanes l'Ajuntament també ha hagut de retirar del front marítim una petita part de l'edifici dels banys de la donzella, un espai icònic de la platja de Badalona. L'edifici de l'antiga caserna de la Guàrdia Urbana també està "molt afectat" i finalment l'estructura també "s'haurà de treure".

