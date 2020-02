Piqué titlla de «titella» un periodista afí a Bartomeu

Titella — Gerard Piqué (@3gerardpique) February 18, 2020

Una cosa sí que se li pot reconèixer a Gerard Piqué: el jugador del Barça parla clar i sempre diu el que pensa. Encara que no agradi. Aquesta nit ho ha tornat a demostrar en un tuit que ha aixecat molta polseguera.Primer, cal contextualitzar-ho tot en l’ambient enrarit que es viu a can Barça, arran de l a vinculació del club amb l'empresa I3 Ventures i amb l'estratègia de desprestigi a jugadors i polítics que ha revelat la Cadena Ser. I que Josep Maria Bartomeu continua negant El president del Barça es va reunir ahir a la tarda amb els capitans del primer equip, entre els quals Piqué, per explicar-els la posició del club en tot aquesta crisi, on fins i tot alguns jugadors s’han vist esquitxats pels comentaris d’un dels comptes de l’empresa I3 Ventures.Al cap d’unes hores, el periodista Marçal Llorente, afí a la gestió de Bartomeu, va fer una piulada defensant la gestió del president. Deia literalment això: “Hace muchos años que conozco el entorno del Barça y la idiosincrasia del socio/a culé y afortunadamente cada vez es menos manipulable y más inteligente y sabe identificar perfectamente quién quiere llegar al Barça para utilizarlo para sus inteseses mediáticos, políticos y económicos”.Piqué es va limitar a respondre el tuit amb un simple missatge: “Titella”. Sense comentaris. Sembla que el central blaugrana no hauria quedat massa satisfet de la reunió amb el president.

