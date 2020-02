El CatSalut suspèn la instrucció per evitar el frau de llei en l'accés a la sanitat pública

El director del CatSalut, Adrià Comella, ha signat una resolució aquest dilluns 17 de febrer per la qual se suspèn la instrucció 05/2019 per evitar el frau de llei en l'accés amb càrrec a la sanitat pública, segons ha avançat 'El Periódico' i han confirmat fonts del departament a l'ACN.D'aquesta manera, el CatSalut pretén evitar "males interpretacions" que, segons opinen les mateixes fonts, s'havien fet a l'entorn de la instrucció, interpretacions que havien dut a pensar que s'intentava restringir l'accés a la salut universal a persones en risc d'exclusió social. Des del CatSalut s'indica, al contrari, que la instrucció tenia l'objectiu de detectar accessos fraudulents a la sanitat pública, per preservar la sostenibilitat del sistema.