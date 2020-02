La Generalitat acorda amb Renfe la renovació de trens de Rodalies a Catalunya

El secretari d'Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat, Isidre Gavín, ha assegurat aquest dimarts que la Generalitat té un acord amb Renfe per renovar la flota de trens de Rodalies i que s'ha assolit també un pacte sobre un contracte de serveis per 15 anys més. Gavín ha fet aquestes afirmacions a la Diputació de Lleida, en declaracions als mitjans, després de la reunió de la Plataforma de la línia Lleida-Manresa en la qual ha afirmat que la renovació de la flota és "molt necessària"."En aquests moments tenim un contracte a punt de signar que se signaria en el context que es resolgui el traspàs d'una vegada per totes, és a dir que es passin els diners", ha explicat. Gavín ha afegit que "el diàleg i l'empatia és molt diferent" amb el Govern central actual que amb l'equip de l'executiu anterior, liderat pel popular Mariano Rajoy."El traspàs de fa deu anys és un 'fake', hi va haver un acord de la comissió mixta de traspassos i valoracions de passar els diners de la gestió i el servei i signar un contracte i això no es va arribar a fer", ha afirmat. En aquest sentit, el secretari d'Infraestructures ha dit que dels 4.000 milions d'euros d'inversió que es van anunciar, "com que era un simple PowerPoint, només se n'ha complert un 14%".Isidre Gavín ha afegit que l'escenari de la Generalitat amb el Ministeri de Foment actual "és refer tot això de dalt a baix, que aquests diners es traspassin". "Ja tenim un contracte de servei a punt, acordat, pràcticament consensuat i tenim l'acord que el pla d'inversions de Rodalies ha de ser un conveni no un PowerPoint, un conveni que obligui les parts i calendaritzi les inversions", ha insistit.Pel que fa a Lleida, ha dit que d'aqui a dos o tres mesos presentarà la proposta de noves Rodalies, que contemplarà a més el servei de bus, i que d'aquí a poques setmanes s'engegarà un bitllet combinat de l'alta velocitat amb altres línies, i també està previst redactar un estudi amb la col·laboració de la Diputació i l'ATM territorial sobre aparcaments dissuasiu.

