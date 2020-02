Dos interns de Brians apallissen l'home empresonat per l'assassinat d'una nena de tretze anys a Vilanova i la Geltrú

L'home que està en presó preventiva per l'assassinat d'una nena de tretze anys a Vilanova i la Geltrú, l'any 2018, ha estat apallissat per dos interns aquest dimarts a la tarda al patí de la presó de Brians 1, segons ha avançat la Cadena SER i han confirmat fonts de Justícia a l'ACN. Els dos interns, amb els quals compartia mòdul, li han fet diversos cops de peu al cap i li han fet saltar diverses dents.A més pot haver sofert una fractura de mandíbula. L'home ha estat traslladat a l'Hospital Penitenciari de Terrassa, on se li estan fent diverses proves, a l'espera del diagnòstic. Pel que fa als dos agressors, han estat aïllats de la resta del mòdul i la presó estudia mesures disciplinàries.