El PSC es va gastar en tres anys gairebé 200.000 euros públics de la Paeria en dinars, aperitius i cava

Detall d'algunes dades sobre els dinars de treball del PSC Foto: Paeria Lleida

Detall de les factures de dos brindis Foto: Paeria Lleida

El govern del PSC a Lleida no reparava en despeses en dinars, aperitius i copes de cava. En tres anys, del 2017 al 2019, els executius d'Àngel Ros i, després, de Fèlix Larrosa, van gastar-se 188.588 euros en menjar i beure vinculats, sobretot, a recepcions, dinars de feina i actes de promoció.Segons les dades dels pressupostos dels anys esmentats, els socialistes van gastar diner públic del qual se'n van beneficiar una vintena d'empreses d'hosteleria de la ciutat. En aquest context, tres firmes es van endur gran part del pastís; Antiga Casa Roig S.L, Caparrós Celebracions S.L i Paradores de turismo de españa S.A.La primera firma va rebre de la Paeria en tres anys un total de 64.437 euros, uns diners que els dos executius socialistes van pagar en conceptes de copes de cava, refrigeris i càterings.El registre pressupostari revela, per exemple, que el govern va aprovar despeses de 1.870 euros per dos brindis després del pregó de la Festa Major i dels focs artificials en els quals hi havia unes 200 persones, una factura de 1.650 euros per un piscolabis en la inauguració del Museu del Clima, 1.034 euros pel servei d'una copa de cava durant el dia de Santa Cecília de l'any 2017 i 825 euros per les begudes i els snacks servits en motiu de la recepció al palista Saül Craviotto.En aquest epífrag també apareix una despesa de 464 euros per l'acte de signatura de convenis amb les entitats veïnals i les cases regionals l'any 2017.La segona empresa, Caparrós Celebracions S.L, va guanyar en tres anys 37.479 euros en l'organització de dinars i aperitius. En aquest cas, destaca la factura de quasi 3.000 euros que el consistori d'Àngel Ros va aprovar per al dinar de Nadal amb periodistes de la ciutat de l'any 2016 i el dinar del Patró dels Bombers, que va tenir un cost de 4.125 euros.Qui també ha fet negoci amb la Paeria de Lleida ha estat Paradores, l'empresa pública que en dos anys ha rebut 21.430 euros, 3.941 euros durant el 2018 (el primer any que va funcionar l'edifici del Roser) i 17.489 euros el 2019. La Paeria va pagar menús, dinars institucionals i també allotjaments.La Paeria també va donar negoci a diversos bars i restaurants, així com també a pastisseries, encarregades de servir torrons en els actes nadalencs i "cofee-breaks". És el cas de la pastisseria El Cisne, que va obtenir 9.550 euros. Un preu molt similar, 9.674 euros, es va endur Cuina en Moviment, coneguda a la ciutat com a Tugues. El govern municipal va pagar a aquesta firma per servei d'aperitius i càtering.La despesa en dinars que feia la Paeria durant els darrers anys de mandat del PSC es vincula també als nombrosos dinars de treball que realitzaven, alguns dels quals amb preus que superaven els 500 euros. El restaurant Ferreruela, consignat a les factures amb el nom "Cuina de la terra SLU", va oferir menges als regidors i personal del govern per valor de 13.000 euros.De la praxis de pagar els dinars amb diner públic també se'n va beneficiar la firma Botargues S.L, propietària de l'establiment La Huerta, que va guanyar 7.258 euros per part de l'ajuntament de la capital del Segrià.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor