L'alcalde de Perpinyà s'ofereix per rebre Puigdemont, Comín i Ponsatí

L'alcalde de Perpinyà, Jean-Marc Pujol, ha ofert al Consell per la República rebre els eurodiputats Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí a l'Ajuntament, coincidint amb l'acte del 29 de febrer que es preveu que atraurà desenes de milers de persones. "Com sempre, he ofert als organitzadors rebre les personalitats al consistori", ha explicat Pujol, també en referència a l'expresident Artur Mas i al president de la Generalitat, Quim Torra. L'alcalde de Perpinyà ha subratllat que, des de l'Ajuntament, allò que s'ha fet és posar a disposició del Consell de la República el lloc on es durà a terme l'acte (l'aparcament i la zona del Parc de les Exposicions). I que a partir d'ara, el dispositiu de seguretat quedarà en mans de la prefectura.Jean-Marc Pujol ha explicat que el paper del consistori s'ha limitat a "posar a disposició" del Consell per la República el Parc de les Exposicions. I que a partir d'aquí, era "competència" de la prefectura –i per extensió, del govern francès- avalar o prohibir l'acte.Precisament, aquest dimarts, durant una reunió que han mantingut l'Ajuntament, el Consell per la República i representants de la prefectura, aquesta última ja ha dit que respectarà "el principi de llibertat de manifestació"; i que per tant, l'acte del dissabte 29 de febrer tira endavant.A partir d'ara, Jean-Marc Pujol ha explicat que el dispositiu per gestionar la mobilitat i la seguretat dependrà, en gran mesura, de la prefectura. "Els organitzadors ens diran què és allò que necessiten, i qui ha de garantir la seguretat és l'Estat", ha dit.L'alcalde de Perpinyà sí que ha subratllat, però, que "com sempre" fa en aquests casos, ha ofert als organitzadors rebre a l'Ajuntament "les personalitats" que assistiran a l'acte del 29 de febrer. És a dir, l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i els eurodiputats Toni Comín i Clara Ponsatí, a més d'altres polítics que hi assisteixin, com Artur Mas –que ja ha dit que ho farà- o el president de la Generalitat, Quim Torra.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor