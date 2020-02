PP i Cs avancen en la coalició a Euskadi però segueixen encallats en la fórmula a Galícia

📽 @InesArrimadas "Llamaré a Feijóo para intentar que el acuerdo constitucionalista salga adelante porque es bueno para Galicia, País Vasco y Cataluña" #MejorUnidos

🇪🇸🗳 Somos muy generosos en Cataluña, donde la diferencia en votos con el PP fue incluso mayor que en Galicia. pic.twitter.com/DEd9cV4h6W — Ciudadanos 🇪🇸🇪🇺 (@CiudadanosCs) February 18, 2020

PP i Cs han "avançat" en la coalició electoral a Euskadi però continua "l'escull" de la fórmula per a Galícia, segons ha explicat la portaveu de Cs al Congrés, Inés Arrimadas, en roda de premsa després de la reunió d'aquest dimarts a la tarda amb el president del PP, Pablo Casado. Arrimadas ha dit que trucarà personalment el president popular de la Xunta de Galícia, Alberto Núñez Feijóo, per tractar de desbloquejar-ho.Cs accepta que Núñez Feijóo sigui cap de llista, que es mantinguin les sigles del PP i que la fórmula electoral no tingui el nom de Millor Units però vol que es presentin amb Cs com a coalició electoral i no només que membres de la formació liberal s'integrin a la llista dels populars.El secretari general del PP, Teodoro García Egea, ha dit que tenen una "sintonia total" en els "objectius" que persegueixen però que falta "posar-se d'acord en els mecanismes". García Egea ha apuntat que al País Basc l'espai de centredreta està "fraccionat" i hi veu sentit un "projecte aglutinador" però ha argumentat que a Galícia "el problema no és el mateix", ja que creu que el PP ja hi aglutina el centredreta.García Egea ha assegurat que als territoris en els quals no sigui possible fer una coalició electoral -el termini per registrar-les acaba dijous-, tenen fins a l'1 de març per treballar per tancar llistes electorals pactades. El secretari general del PP ha insistit que cal "aprofitar el magnífic projecte" de Núñez Feijóo a Galícia."Demanem al PP que el mateix que ens demana a Catalunya, ens ho doni a Galícia", ha dit Arrimadas, que ha afirmat que cal ser "generosos", "coherents" i no prioritzar els "interessos de partit". Arrimadas ha afirmat que Cs intentarà "fins a l'últim moment" que l'acord sigui "global" tant al País Basc com Galícia i Catalunya.La portaveu de Cs ha evitat descartar completament un acord al País Basc si la fórmula que proposen a Galícia no tira endavant i ha dit que rebutja "posar-se en el pitjor escenari". "Esperem que d'aquí a dijous pugui tirar endavant", ha dit, i ha remarcat que estan a l'espera de superar "l'escull" de Galícia per tancar la fórmula del País Basc. Pel que fa a la coalició d'Euskadi, PP i Cs han pactat que s'integrin a la llista persones vinculades a UPyD.

