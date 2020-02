A un de cada quatre ciclistes de Barcelona li han robat la bicicleta algun cop

El robatori de bicicletes és un problema seriós, sobretot a Barcelona. Així ha assenyala el baròmetre de la bicicleta 2019, fet públic aquest dilluns pel departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat. Segons el sondeig, un 19% dels usuaris de bicicleta afirma que li han robat aquesta almenys un cop, però el percentatge creix fins al 26,5% entre els enquestats a Barcelona.A un 81% dels usuaris del país mai no els han robat cap bicicleta, mentre que a un 15% els ha passat un cop i al 4% restant, més d'un. Als pobles de menys de 10.000 habitants, però, els furts són menors i tan sols afecten al 8,9% d'enquestats, mentre que, als municipis mitjans i grans, el percentatge creix a l'entorn del 20%. A Barcelona, a un 6,6% d'usuaris li han pres la bicicleta més d'un cop i, a un 19,9% més, una vegada.Per evitar-ho, un 73,1% afirma que pren precaucions -sobretot, posar un cadenat- i un 84,7% assegura que, si l'ajuntament oferís la possibilitat de registrar la bicicleta per facilitar-ne la recuperació posterior, faria aquest tràmit. Un 67,3% creu, de fet, que un registre nacional de bicicletes reduiria els robatoris i un 59,9% diu que, si pogués pagar una assegurança d'entre 35 i 50 euros mensuals que cobrís robatoris i assistència per a avaries, els abonaria.Tot i això, i malgrat les campanyes per incentivar la reducció del vehicle contaminant i potenciar hàbits saludables com la bicicleta, l'ús d'aquesta no augmenta els darrers anys. Només un 40,3% dels catalans afirma que l'usa amb alguna freqüència, una xifra molt similar a la del baròmetre del 2018 i, en general, de tota la sèrie, des del 2006. Només un 4,8%, a més, respon que la utilitza diàriament o quasi.Per altra banda, un 9,7% més assegura que usa la bicicleta com a mínim un cop a la setmana -a més del 4,8% que la utilitza diàriament-. Un 5,1% li treu partit només els caps de setmana i la resta, només algun cop al mes o menys. Els homes, els joves i els usuaris de Barcelona, però, l'usen més, així com les persones amb més estudis.El baix ús de la bicicleta no s'explica per l'aparició d'un competidor com el patinet elèctric, ja que només un 2% dels enquestats en té -el 2018 era un 1,3%-. Sigui com sigui, guanya pes el nombre d'usuaris que fan servir la bicicleta per motius ecològic -ho cita un 59,1% d'aquests, quan el 2016 ho feia un 36,1%-, per damunt dels que ho fan per raons econòmiques (22,8%), de rapidesa (18,4%) o de llibertat de moviments i autonomia (10,6%).De la mateixa manera, malgrat no usar-la, un 94,5% afirma que les administracions haurien de fomentar-ne l'ús molt o bastant -el percentatge més elevat de la sèrie-, un 77,4% creu que caldria invertir més recursos per adaptar els municipis per desplaçar-se en bicicleta i un 89,5% defensa que cal habilitar espais reservats a les bicicletes als transports públics.

