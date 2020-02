FOTOS Un vaixell per recollir la brossa del pantà de Sau després de la llevantada

Restes vegetals i residus al pantà de Sau. Foto: Josep M. Montanerr

El vaixell per retirar les restes vegetals i residus del pantà de Sau. Foto: Josep M. Montanerr

El vaixell per retirar les restes vegetals i residus del pantà de Sau. Foto: Josep M. Montanerr

El vaixell per retirar les restes vegetals i residus del pantà de Sau. Foto: Josep M. Montanerr

Un vaixell ha desembarcat aquest dimarts al pantà de Sau per recollir la gran quantitat de brossa que hi ha després de la llevantada Gloria. Es tracta d'una mesura de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) per retirar els residus i les restes vegetals que va arrossegar el temporal ara fa un mes.La feina del vaixell, vingut del port de Tarragona, serà atrapar la brossa, els troncs i les branques de tot l'embassament a través d'un sistema de succió situat a la proa i que quedarà emmagatzemat en un contenidor.Només a la zona de la presa, on ha desembarcat el vaixell, hi ha unes 60 hectàrees de residus i troncs. Segons els tècnics, els treballs per retirar tot aquest material de tots els racons del pantà poden durar mesos.

