Suspensió de llicències durant quatre mesos al 22@ per potenciar l'habitatge protegit

La comissió d'Urbanisme de Barcelona ha aprovat aquest dimarts una suspensió de plantejaments durant quatre mesos en el districte tecnològic del 22@. La mesura s'ha aprovat amb els vots dels partits que conformen el govern municipal i d'ERC, que han justificat la decisió per la necessitat de repensar el full de ruta de la zona.La mesura s'emmarca en el desenvolupament del pacte subscrit el novembre del 2018 amb representants del món institucional, econòmic, social, cultural, universitari i veïnal, i que dibuixa noves mesures en els camps d'habitatge, activitat econòmica, patrimoni industrial, urbanisme i entorn.L'objectiu principal és ampliar la reserva d'habitatge protegit a les àrees pendents de desenvolupar, que el model vigent queda relegat al 10% del sòl i que el document acordat el situa al voltant del 30%. La mesura afecta el 21,5% del 22@ i l'Ajuntament ha assegurat que la decisió no afecta el desenvolupament de les 46 llicències i quatre plantejaments que hi ha en tràmit.La tinent d'alcaldia d'Urbanisme, Janet Sanz, ha detallat que es treballa en la definició de les pertinents modificacions de planejament on s'especifiquin els "nous equilibris" d'ús, com el creixement de l'habitatge social i la protecció de les que ja existeixen.Junts per Catalunya s'ha abstingut en la votació, mentre que Ciutadans, el PP i BCN Canvi, s'hi han oposat i han advertit que aquesta suspensió pot crear "inseguretat i incertesa".

