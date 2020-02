Marcos de Quinto demana presó per a tres treballadors de Coca-Cola per una protesta al seu casament

El #DiputadoMarcosdeQuinto pide cuatro años de prisión para tres trabajadores de @CocaColaEP_es que asistieron a una concentración legalmente convocada y aprobada.

¿Estas son las sacrosantas libertades que dicen defender los liberales de @CiudadanosCs ? pic.twitter.com/nPULjn7qKY — CocaCola en lucha (@cocacolaenlucha) February 17, 2020

Por supuesto, les espero en los juzgados donde aportaré el video de su "pacífica" manifestación. Vale ya de mentir y acosar con impunidad. https://t.co/wLT1agEWID — Marcos de Quinto (@MarcosdeQuinto) October 1, 2017

Quatre anys de presó i 4.200 euros de multa. Això és el que demana el diputat de Ciutadans, Marcos de Quinto, a tres treballadors de Coca-Cola que van organitzar una protesta laboral en el seu casament, segons explica eldiario.es . De Quinto, exvicepresident mundial de la companyia i responsable econòmic del partit que dirigeix Inés Arrimadas, acusa els tres treballadors de la fàbrica de Coca-Cola de Fuenlabrada dels delictes de coacció, injúries i contra els sentiments religiosos.Segons explica el mitjà digital madrileny, els fets van succeir el setembre de 2017, en un moment on la fàbrica de Fuenlabrada patia un ERE. De Quinto era vicepresident de la companyia, que es trobava en un conflicte laboral amb la plantilla des del 2015 (que no va finalitzar fins el 2018). El sindicat de CCOO va ser un dels organitzadors de la defensa dels treballadors de Coca-Cola i un dels actes amb més ressò va ser a la catedral de Conca on precisament es casava De Quinto.Uns 80 treballadors es van reunir davant la catedral per protestar contra l'alt càrrec, en aquells moments, i van corejar consignes com "Fuenlabrada productiva", "Marcos de Quinto, terrorista" i "Visca la lluita de la classe obrera". L'actual diputat va respondre el mateix dia 1 d'octubre de 2017, en mig del referèndum d'autodeterminació a Catalunya, que portaria aquests treballadors als jutjats. De Quinto denuncia que en aquell període va rebre un "assetjament inacceptable" i a més reclama el pagament conjunt d'una indemnització per danys i perjudicis, "inclosos danys morals", de 6.000 euros.

