El govern espanyol avala que el Marroc mantingui concertines a les tanques de Ceuta i Melilla

El govern espanyol no només apujarà les tanques a Ceuta i Melilla un 30%, sinó que també avala que el Marroc mantingui les concertines en les tanques del seu cantó de la frontera. Unes concertines, a més, que podrien estar finançades amb una ajuda milionària concedida pel mateix executiu espanyol per sufragar despeses de l'estat veí per controlar la immigració. Així es desprèn d'unes respostes parlamentàries de la Moncloa a dues preguntes registrades pel diputat d'EH Bildu Jon Iñarritu.El parlamentari basc demanava detalls sobre l'ajuda pública de 32,3 milions concedida al Marroc, sobre si aquesta hauria pogut servir per construir concertines i si s'avala aquesta mesura per evitar l'entrada de migrants. Les concertines són filferros metàl·lics que, en aquest cas, contenen fulles afilades preparades per lesionar i introduir-se a la carn de qui vol saltar a la tanca, produint profundes ferides.El govern espanyol, però, es limita a explicar que la transferència serveix per "contribuir a sufragar les despeses ocasionades en els desplegaments operatius, junt al manteniment dels materials usats pels serveis policials marroquins en el desenvolupament de les actuacions de col·laboració amb Espanya en la vigilància de fronteres i en la lluita contra la immigració irregular".Malgrat que el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, va explicar dilluns que l'Estat retiraria les seves concertines i, a canvi, apujaria un 30% les tanques, la resposta del seu executiu no qüestiona les mesures empreses pel Marroc, on s'hi mantenen aquests perillosos frens. De fet, subratlla que aquest "és un estat sobirà i és signatari de la Convenció de Ginebra de 1951", així com que "té una relació privilegiada amb la Unió Europea" i que va rebre el suport de la Comissió Europea en la seva nova política en matèria d'immigració i asil. Un aval tàcit a les seves polítiques per contenir la immigració que es pot llegir sencer en la següent resposta:

Jon Iñarritu havia fet dues preguntes sobre aquesta qüestió que el govern espanyol va respondre conjuntament en el text superior. En la primera, demanava detalls sobre l'ajuda de 32,3 milions al Marroc per controlar la immigració, si serviria per finançar concertines i com s'auditaria l'ajuda, i sobre si aquest és un estat segur per als migrants. En la segona, pregunta explícitament per l'opinió de l'executiu estatal sobre les concertines del Marroc, si demanarà que es retirin i, de nou, si han estat subvencionades amb recursos espanyols o europeus.En no rebre cap aclariment sobre aquesta qüestió, el diputat d'Eh Bildu ha registrat una nova pregunta on demana exclusivament si les ajudes de l'Estat o de la Unió Europea han servit per construir concertines en territori marroquí, però encara no ha obtingut resposta. Les dues preguntes inicials són les següents:

