Mart, Júpiter i Saturn s'alineen al cel

El cielo antes del amanecer esta semana tendrá de protagonista a la Luna menguante, que irá visitando a los tres planetas visibles a medida que se vaya moviendo hacia el este. Pasará cerca de Marte el día 18, y estará entre Júpiter y Saturno el día 20. Saca la cámara de fotos! pic.twitter.com/75ozit20n6 — Real Observatorio (@RObsMadrid) February 14, 2020

Des d'avui dimarts i fins al dijous, el cel permetrà observar un fenomen astronòmic poc comú: Mart, Júpiter i Saturn s'alinearan a la volta celeste, un espectacle que es podrà apreciar a simple vista. El fenomen, conegut com a alineació planetària, es produeix quan tres o més cossos celestes s'alineen aparentment en una línia recta, a ulls de l'observador.En aquest període, es podrà apreciar com la Lluna es desplaçarà aparentment entre els tres planetes. El satèl·lit passarà per davant de Mart aquesta matinada, mentre que la matinada del 19 ho farà per Júpiter i la del 20 ho farà per Saturn, tal com ha indicat el Real Observatori de Madrid.Els observadors situats a l'Amèrica del Nord i l'Amèrica Central podran apreciar com la Lluna tapa completament Mart (aquest fenomen rep el nom d'ocultació). A Catalunya, el fenomen no es podrà apreciar per complet, tot i que la Lluna seguirà cobrint bona part del planeta vermell.Per apreciar aquest espectacle astronòmic, els experts recomanen allunyar-se dels nuclis de població urbans, evitant així la llum artificial. A banda, recorden que l'ull humà ha d'acostumar-se durant uns minuts a la foscor abans de poder apreciar el fenomen.

