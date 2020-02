Més de 200 persones citades a declarar pel tall a la Jonquera

Amb més de 200 persones citades a declarar pels talls convocats per @tsunami_dem aquest hauria de tornar, si no és que ja ha desaparegut per sempre més. https://t.co/qaX8pwC5nw — Mireia Boya Busquet (@yeyaboya) February 18, 2020

Tres mesos després del tall de tres dies a la Jonquera impulsat pel Tsunami Democràtic, la Guàrdia Civil ha citat a declarar més de dues-centes persones per les accions a l'AP-7 i a la N-340. En concret, segons dades d'Alerta Solidària, hi ha 138 persones citades en relació al tall a la frontera dels dies 11 i 12 de novembre, 61 més en relació al tall posterior a Salt i, encara amb el procediment obert, les 12 persones detingudes per la policia francesa al Pertús. En paral·lel també hi ha citades 42 persones als jutjats d'Amposta pels talls a la N-340 en el marc de les mateixes protestes en resposta a la sentència de l'1-O.La ronda de citacions ha començat aquest dimarts al matí a la caserna de la Guàrdia Civil de Sant Andreu de la Barca. Se'ls atribueixen delictes contra la seguretat viària, desordres públics i danys, i els seus advocats denuncien que tot plegat forma part d'un intent de generar "por" a la ciutadania en un atac contra uns drets "que han costat molt d'aconseguir. Els citats avui s'han acollit al dret de no declarar. També s'ha citat gent a Girona, Tarragona i Lleida, i segons informa Alerta Solidària les citacions podrien allargar-se fins més enllà del mes de març.El col·lectiu d'advocats ha assegurat que hi ha gent "concernida" del Bages, del Baix Llobregat, del Barcelonès, del Berguedà, del Maresme, d'Osona, del Penedès i dels Vallesos. Tot plegat, diuen, posa en evidència una diferència d'actuació "clamorosa" entre les actuacions contra les mobilitzacions independentistes o contra "accions amb violència" protagonitzades per "les persones dels grups unionistes i feixistes espanyols".L'acció de la Junquera va ser impulsada pel Tsunami Democràtic, que manté el silenci des de la fallida acció al Camp Nou amb motiu del Clàssic. Aquest silenci ha estat criticat a les xarxes, especialment ara que la protesta impulsada pel col·lectiu comença a tenir conseqüències sobre la ciutadania. "Amb més de 200 persones citades a declarar pels talls convocats per Tsunami Democràtic, aquest hauria de tornar, si no és que ja ha desaparegut per sempre més", ha dit Mireia Boya.

