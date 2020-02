El govern espanyol porta als tribunals el veto parental de Múrcia

El govern espanyol ha portat als tribunals el veto parental a les escoles de Múrcia. Fonts de l'executiu han explicat que aquest dimarts s'ha interposat un recurs contenciós-administratiu al Tribunal Superior de Justícia de Múrcia contra les resolucions de la Conselleria d'Educació murciana que donen instruccions per al curs 2019-2020 i que inclouen la mesura del "pin parental".El govern espanyol també ha sol·licitat que se suspenguin cautelarment amb caràcter d'urgència les instruccions recorregudes. L'executiu de Sánchez ja va enviar un requeriment fa un mes al govern de Múrcia -de PP i Cs- demanant que ho retirés i havia amenaçat amb emprendre accions judicials.L'anomenat 'pin parental', mesura impulsada per Vox, obliga als pares a autoritzar de manera prèvia i expressa l'assistència dels seus fills a qualsevol mena d'activitat celebrada al centre escolar. D'aquesta manera, poden vetar la presència dels infants en tallers preparats pels docents en hores lectives en les quals s'abordin temes que vulguin que s'ensenyin als seus fills, com ara la diversitat afectiva i sexual.

