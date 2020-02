Així és la nova sèrie adolescent que està triomfant a Netflix

Netflix continua apostant per les comèdies de terror. Després de triomfar amb Las escalofriantes aventuras de Sabrina, ara ha estrenat Locke and Key, una producció basada en les novel·les gràfiques de Joe Hill. Aquesta nova sèrie està sent un èxit per

La sèrie gira al voltant d'una família –una mare i tres fills- que es traslladen a casa d'uns parents després de l'assassinat del seu pare. Al poble on van a viure s'hi alça la mansió coneguda com a Key House, una construcció envoltada de llegendes urbanes i d'històries misterioses que són més certes del que semblen.La sèrie està protagonitzada pels actors adolescents Connor Jessup i Emilia Jones i a hores d'ara ja s'ha convertit en una de les produccions de Netflix més vistes aquest febrer, segons les estadístiques de la mateixa plataforma.

