Embolic al crim de la Guàrdia Urbana: una amiga de Peral nega que drogués la seva parella la nit que va morir

Xoc de testimonis en el judici del crim de la Guàrdia Urbana. Una amiga que Rosa Peral va fer a la presó, Tannya A., ha negat aquest dimarts que l'acusada drogués la seva parella, Pedro Rodríguez, la nit que va morir. Això xoca amb el que va dir fa uns dies una interna de Wad-ras, Anyuli R., que va acusar Peral d'haver medicat Rodríguez la nit del crim per calmar-lo, després d'una intensa discussió. La testimoni d'aquest dimarts ha dit sobre Anyuli que "era desequilibrada i que sempre causava problemes" dins de la presó.La testimoni ha assegurat davant del tribunal que l'acusada va explicar-li que va ser Albert López qui va matar Pedro Rodríguez i que ella el va ajudar a traslladar el cadàver fins al Pantà de Foix. Segons ha dit la testimoni, Peral ho va fer "per por", ja que Albert López "l'amenaçava". La companya de presó, que ha declarat en anglès amb l'ajuda d'un intèrpret, ha explicat que la relació amb l'acusada es va forjar a les classes d'anglès que ella oferia a la presó i a les que Peral assistia per millorar l'escriptura.La testimoni ha relatat que Rosa Peral va confessar-li dins de la presó que "tenia por d'Albert López" i va detallar-li les intimidacions que va rebre. "Eren amenaces cara a cara i per telèfon", ha dit. Tannya A. ha detallat la versió del cas que va explicar Rosa Peral durant la seva estada al centre penitenciari. Peral va ajudar a traslladar el cadàver de Rodríguez fins al pantà per por: "Ella el va seguir amb el seu cotxe i quan van arribar al lloc va veure com l'Albert baixava del vehicle de Pedro amb un bidó de gasolina i el va cremar. Llavors Rosa va marxar corrents", ha relatat.Al veure que totes les declaracions de Tannya A. eren favorables a Rosa Peral, el jutge que presideix la sala ha interromput l'interrogatori per preguntar-li a la declarant si "havia estat amenaçada per l'acusada, la seva lletrada o una tercera persona" per declarar en favor de Peral. Una afirmació que ha negat.Una amiga de Rosa Peral que treballava a la Unitat d'Investigació de la Guàrdia Urbana de Barcelona, Núria G., va anar a casa seva quatre dies després dels fets. Allà va trobar sang en dues tovalloles i al terra, i es va creure l'explicació de Peral sobre el seu origen.Peral li va explicar les tres gotes al marbre d'una porta eren perquè la seva gossa tenia la regla. També li va justificar la sang en dues tovalloles, en aquest cas indicant que les feien servir en les relacions sexuals amb Pedro per no embrutar el llit.El mateix dia Rosa Peral li va dir que no entenia per què havia passat la mort de Pedro. Li va explicar que havien discutit i que Pedro "estava molt tens" perquè s'havia ajuntat un tema econòmic, de no poder estar amb el seu fill i de no poder treballar i tot plegat li creava "angoixa". Però que Pedro havia marxat i no en sabia res.Rosa també li va comentar a l'amiga que la relació amb Albert era d'amistat, que "era molt bon amic". De fet, va ser el mateix Albert qui la va passar a buscar per anar a sopar a casa de Rosa dos dies després, el dia 8. Va ser aquell dia que Albert li va fer una "broma" parlant del que havia passat amb el cotxe, dient si volien fer una barbacoa. L'amiga de Peral ha explicat que el va fer callar perquè va entendre que estava "fora de lloc" i que ho va atribuir a que habitualment era "sarcàstic".També ha declarat un agent de la Guàrdia Urbana, David N., que ha explicat que intentar advertir dues vegades a Pedro de la relació de Rosa amb Albert i amb altres homes. Però ha dit que Pedro no el va voler escoltar perquè estava "súper enamorat".En la sessió d'aquest dimarts també han declarat els familiars de la víctima. El pare de Pedro Rodríguez, molt afectat, s'ha limitat ha confirmar que el mort és el seu fill i que reclama la indemnització. En la mateixa línia s'ha mostrat la germana, que ha declarat per telèfon. Durant la intervenció d'aquests dos testimonis els dos acusats han estat amagats darrera uns panells que han impedit el contacte visual amb els familiars de Rodríguez.

