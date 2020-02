El govern de Colau preveu ara que el trasllat del CAP Raval s'allargui un any

El trasllat del CAP del Raval a la Capella de la Misericòrida no seguirà el termini previst. Tal com va avançar NacióDigital , l'ambulatori no tindrà disponible la capella almenys fins al juny i podria ser que el calendari s'allargués fins al desembre, segons ha anunciat aquest dimarts l'Ajuntament durant la sessió ordinària de la Comissió d'Urbanisme municipal.La comissió ha aprovat inicialment la modificació del Pla General Metropolità (PGM) que ha de permetre l'ampliació del Museu d'Art Contemporani de Barcelona (Macba) a la plaça dels Àngels. Un projecte ja presentat que deixarà via lliure perquè el CAP s'instal·li a la capella.La cessió de la capella al Servei Català de Salut (CatSalut) serà l'últim pas per desenvolupar el projecte de nou ambulatori. Abans, el Macba formalitzarà la renúncia a l'ús de l'espai i l'Ajuntament haurà de desenvolupar el pla especial urbanístic de l'espai. L'objectiu principal és modificar els usos de la Misercòrdia per incloure-hi els sociosanitaris, per poder-hi instal·lar l'ambulatori.El pla s'hauria de desenvolupar entre l'abril i el juny d'enguany i un cop finalitzat es procedirà a la cessió de la capella al Macba, que es podria allargar fins al desembre. L'Ajuntament no descarta que el mateix desembre puguin començar les obres de construcció.Els comuns -i també la CUP en l'anterior mandat- sempre han estat partidaris que la capella fos per al CAP, però el rebuig de la resta de grups municipals va fer impossible que l'opció tirés endavant durant molts mesos, provocant que l'espai quedés en mans del Macba perquè el museu pogués fer allà la seva ampliació.El 22 de novembre del 2019, però, el museu, l'Ajuntament i la Generalitat van anunciar que el Macba s'ampliarà en un equipament de nova construcció a la plaça dels Àngels, adjacent a la capella del mateix nom.El MACBA comptava amb l'aportació de cinc milions dels fons europeu FEDER per fer l'ampliació a la Misericòrdia i ara haurà de presentar un nou projecte. Segons va informar la direcció del museu al novembre, podran accedir a aquests fons si l'ampliació s'acaba com a tard el 2022. Per aconseguir-ho, el MACBA preveu obrir aviat un concurs internacional de projectes, adjudicar-lo el 2021 i executar-lo durant els següents mesos.Es podria allargar

