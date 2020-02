Un dels denunciants pel desallotjament dels indignats declara que Jordi Arasa el va pegar «de dalt a baix»

Ahir va començar el judici contra l'inspector de Mossos Jordi Arasa per les agressions comeses a 5 manifestants en el desallotjament del 15M de Pl Catalunya.



Aquesta seqüència d'agressions és només una petita mostra de l'actuació que va tenir aquell dia.https://t.co/3BO9J3rHDL pic.twitter.com/Z3YsXwv3fo — IRIDIA (@centre_IRIDIA) February 18, 2020

"Em va pegar amb la porra de dalt a baix, mentre era assegut a terra". Així ha descrit Joan Manuel Ardura "l'entusiasme" amb què segons ell el va picar el mosso Jordi Arasa durant el desallotjament dels indignats de la plaça Catalunya. Ardura és un dels cinc denunciants que ha portat Arasa a judici pels fets del 27 de maig del 2011, quan era sotsinspector dels Mossos.Nou anys després, ha declarat aquest dimarts a l'Audiència Provincial de Barcelona que era a terra amb els braços aixecats quan Arasa va arribar i va començar a picar-lo "amb entusiasme". En una línia similar s'ha expressat una testimoni, que s'ha mostrat convençuda que l'agent que va picar a un altre dels denunciants era el mateix."Una de les coses que em va impactar més és que pegaven a la cara, al cap…", ha expressat."Era una actitud pacífica, tothom aguantava els cops i no va haver-hi cap violència d'objectes ni tampoc verbal", ha declarat la testimoni. A més, també ha retret que els agents no duien visible cap número d'identificació. Malgrat això, la testimoni s'ha mostrat convençuda que qui colpeja el denunciant Jaume Delclòs és Arasa, tal com afirma que s'observa en un vídeo gravat per ella mateixa. "Se'l reconeix perfectament", ha manifestat.Per contra, els testimonis policials que han declarat aquest dimarts -un intendent de la Guàrdia Urbana i dos mossos- han assegurat que sí que es van observar actituds violentes per part d'alguns concentrats als voltants de la plaça Catalunya.Segons l'agent de la urbana, es va punxar alguna roda dels camions de neteja de BCNeta que eren allà per tal de netejar la plaça d'objectes perillosos amb vista a una possible celebració de la final de la Champions, que es disputava l'endemà, 28 de maig."Hi havia molta gent a terra, impedint fer els passadissos", ha explicat l'agent de la Guàrdia Urbana, que també ha mencionat que va haver-hi "alguna mossegada o puntada de peu" per part d'algun concentrat.L'aleshores cap de l'operatiu dels mossos ha apuntat durant el seu testimoni que en un moment donat hi havia "aglomeracions" de persones i gent que pujava damunt del camió mentre els agents intentaven obrir pas. "Hi havia gent que insultava i miccions", ha arribat a dir. De fet, segons ell, algun agent "va patir lesions i agressions".Tot i això, la Guàrdia Urbana no va efectuar cap detenció i els mossos només en van fer una si bé no se sap per quin motiu, segons han declarat els testimonis policials.Mentre que l'acusació manté que no es va avisar als indignats concentrats abans de fer ús de la força ni es va intentar interlocutar amb les persones que seien al terra, el llavors cap de l'operatiu del dispositiu per part dels mossos ha assegurat que es va avisar dues vegades per megafonia que farien ús de la força si no marxaven."No recordo sentir cap avís de megafonia", ha insistit la testimoni que va gravar de prop amb vídeo una línia policial i que també va ser colpejada per diversos agents. Tampoc no recorda sentir cap avís el denunciant que ha declarat aquest dimarts.Amb els testimonis policials s'ha evidenciat que tot i que el dispositiu inicial era conjunt de Mossos i Guàrdia Urbana, i tenia com a objectiu facilitar les tasques de neteja de les brigades municipals, en un moment donat es va optar des de mossos per fer ús de la força."A mi em van donar instruccions,, des del cap de la urbana, de no utilitzar la defensa i així vaig comunicar-ho", ha dit l'intendent sobre la seva conversa amb el cap de l'operatiu dels mossos. "En el meu cas les instruccions no es van canviar", ha conclòs.Per contra, el cap de l'operatiu dels mossos ha defensat l'ús de la força per part del cos. "S'ordena als mandos operatius de BRIMO i ARRO que intentin seguir els nostres procediments per facilitar la sortida dels camions de la neteja", ha declarat.A preguntes d'una lletrada de l'acusació sobre si el procediment contempla càrregues quan no hi ha un avís exprés, el mosso ha argumentat que els agents poden fer-ho "quan és convenient".Sobre si els agents que van fer ús de la porra anaven identificats, ha admès la possibilitat que en tot cas el número "no fos visible" per les mesures de protecció que duien.Els fets pels quals es jutja Arasa es remunten al 27 de maig del 2011, dia en què Mossos i Guàrdia Urbana van organitzar un dispositiu conjunt a primera hora del matí a plaça Catalunya per netejar la plaça on hi havia acampades diverses persones del moviment dels indignats.Durant el transcurs de l'operatiu, que era per donar suport als equips de neteja de l'Ajuntament de Barcelona BCNeta, va haver-hi aldarulls i es va autoritzar els Mossos a fer "ús de la força mínima indispensable contra els violents", segons recull l'escrit de la Fiscalia.Tanmateix, d'acord amb el mateix escrit, l'aleshores sotsinspector dels Mossos Jordi Arasa va utilitzar la força "de forma no proporcionada" agredint com a mínim cinc persones, que són els denunciants.La fiscalia acusa Arasa de dos delictes de lesions i tres faltes de lesions per propinar cops als cinc denunciants en diferents parts del cos el dia 27 de maig del 2011. El ministeri demana una pena d'un any de presó per cadascun dels delictes de lesions i a indemnitzar amb quanties d'entre 300 i 500 euros per a cadascun dels denunciants.La representació lletrada de les cinc persones denunciants demana que sigui condemnat a vuit anys i mig de presó per tots els delictes comesos, a més de la inhabilitació durant el temps de condemna i una pena multa de 20 euros diaris durant dos mesos. A banda, també sol·liciten més de 2.000 euros en concepte d'indemnitzacions.

