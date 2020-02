Llum verda de les autoritats franceses a l'acte del Consell per la República a Perpinyà

La prefectura dels Pirineus Orientals ha autoritzat l'acte del Consell per la República a Perpinyà on hi participaran els eurodiputats Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí, i que se celebrarà el dissabte 29 de febrer al Parc de les Exposicions . Fonts de la prefectura expliquen que després que l'Ajuntament hagi avalat l'acte, ells respecten "el principi de llibertat de manifestació" i que no hi ha cap motiu de força major que porti a prohibir-lo. En els propers dies, la prefectura, l'organització i el consistori organitzaran el dispositiu de seguretat i mobilitat. Es preveu que a l'acte hi assisteixin milers de persones. De fet, ja hi ha 400 autocars confirmats i des de fa dies no queden habitacions d'hotel disponibles a Perpinyà.El vistiplau de la prefectura, que representa l'Elisi a la Catalunya del Nord, era una de les incògnites que planaven al voltant de l'acte que organitza el Consell per la República. L'acte se celebrarà al Parc de les Exposicions el proper dissabte 29 a les dotze del migdia. Hi participaran l'expresident Puigdemont, juntament amb els també eurodiputats de JxCat Comín i Ponsatí (que ara, després de la seva entrada a l'Eurocambra, tenen immunitat parlamentària).Fonts de la prefectura expliquen que, després que l'Ajuntament hagi autoritzat l'acte, el seu paper consistia, sobretot, a analitzar si hi havia alguna causa de força major que portés a prohibir-lo. Entre d'altres, s'ha avaluat el fet que coincidís amb les eleccions municipals. Però també la manera com es gestionarà la mobilitat i es garantirà la seguretat, perquè es preveu que al Parc de les Exposicions s'hi apleguin desenes de milers de persones.Després que l'Ajuntament li hagi comunicat que autoritzava l'acte, i després de reunir-se amb l'organització, des de la prefectura subratllen que ells respecten "el principi de llibertat de manifestació". I que per tant, en base a això, l'acte del dia 29 de febrer no es prohibirà.Sí que en els propers dies, però, les tres parts -prefectura, Ajuntament i Consell per la República- es continuaran trobant per muntar el dispositiu de seguretat (amb policia i bombers, entre d'altres) i estudiar de quina manera es gestionarà la mobilitat a Perpinyà al llarg de la jornada.La delegació del Consell per la República a la Catalunya Nord, en una piulada a Twitter, explica que avui han començat "la ronda de reunions oficials amb la prefectura per dur a terme l'acte del 29". "Les ganes que tot vagi bé són compartides per tots els actors concernits. Continuem treballant. Ho aconseguirem!", afegeixen a la xarxa social.De moment, l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ja ha emplenat 400 autocars que aniran a Perpinyà el 29 de febrer. I en paral·lel, fa dies que no hi ha lloc als hotels i allotjaments de la ciutat, i els de poblacions del voltant també comencen a omplir-se.Des del Consell per la República a la Catalunya del Nord, de fet, es recomana que aquells qui puguin vagin a casa de familiars i amics (també, per alliberar places als hotels). I que aquell dissabte, s'arribi al Parc de les Exposicions amb unes dues hores d'antelació a l'inici de l'acte.

