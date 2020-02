La tercera temporada d'«Élite» s'estrenarà el 13 de març a Netflix

Sergio Momo i Esther Expósito, en un dels moments de la nova temporada Foto: Netflix

Mina El Hammani, Danna Paola i Claudia Salas, en imatges de la nova temporada Foto: Netflix

Confirmada la data d'estrena de la tercera temporada d'Élite. La sèrie de producció espanyola de més èxit mundial (amb el permís de La casa de papel) veurà la llum a tot el planeta el 13 de març, amb el retorn de les històries, desamors i problemàtiques de l'institut privat Las Encinas. La incorporació de nous actors al repartiment original, com Sergio Momo i l'actor català Leïti Sène, centrarà tota la seva atenció en els últims mesos de classes a l'escola.Tot i que encara no s'ha estrenat cap tràiler d'aquesta tercera temporada, Netflix prepara una estrena mundial amb les grans estrelles de capçalera de la sèrie: Miguel Bernardeau, Álvaro Rico, Aaron Piper, Georgina Amorós, Esther Expósito, Danna Paola, Itzan Escarrilla, Omar Ayuso, Mina El Hammani i Claudia Salas. La venjança i el retorn del personatge de Polo (Rico) a les classes se sumaran a l'espiral de sexe, secrets, amistat i amor que han caracteritzat la producció de Netflix.Daniel de la Orden i Jorge Torregrossa segueixen sent els directors principals de la nova fornada de capítols de la tercera temporada, garantitzant una evolució notòria dels personatges principals de la sèrie. Netflix prepara un Élite Tour per traslladar els actors i actrius a diverses ciutats de l'Estat, fent parada també a Barcelona.

