VÍDEO Així se salva la vida d'un menor amb la tecnologia 5G

La foto de família després de la representació Foto: Juanma Peláez

Un menor pateix un atac d’epilèpsia al carrer i un policia li fa les primeres atencions, sota les ordres d'un metge, que a través d'unes ulleres dotades amb tecnologia 5G li salva la vida. En això ha consistit la prova pilot que s'ha dut a terme aquest dimarts a la Prefectura de la Policia Municipal de Sabadell.Es tracta del 5G First Rsponders, i d'un agent fent les tasques de sanitari, rebent les pautes del pediatra de l'Hospital Parc Taulí, Luis Renter, i d’aquesta manera, aconseguint controlar aquest atac, a l'espera que arribessin els sanitaris. Ha estat una prova pilot i tal com ha manifestat el director de 5G del Mobile World Capital , Eduard Martí. "Si tots empenyem, podria ser un servei amb un pla d'implantació entre el 2021 i 2025, ja que, com ha recordat, el Pla d’Acció Europeu fixa que el 2025 les àrees metropolitanes l'han de tenir desplegat. Fins i tot, ha apuntat, "molt més avançat del que hem vist avui".El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, ha assegurat que aquesta tecnologia pot estendre's a d'altres àmbits com la indústria, vehicles autònoms, l'administració i l'àmbit rural. Però, sobretot ha destacat que "com s'ha demostrat avui pot salvar vides".Puigneró ha posat èmfasi en l'oportunitat que representa aquest 5G. "Durant el segle XX hem estat la fàbrica d'Espanya, ara hem d'aspirar a ser el hub digital del sud d'Europa i això passa per una aposta per aquestes tecnologies digitals emergents". El titular de Polítiques Digitals i Administració Pública ha subratllat que el 5G "no és només evolució de la telefonia mòbil", perquè també "porta un seguit d'experiències" que van acompanyades "d'una indústria".L'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha fet dos paral·lelismes entre la revolució industrial i l'actual, "la tecnològica", com ha ressaltat. Ha dit que Sabadell "té tots els ingredients per estar situada al mapa", igual com que en l'anterior. Tot i així, ha puntualitzat que les dels segles XVIII i XIX "van suposar que moltes persones es quedessin al marge. I aquesta no pot deixar ningú enrere".

