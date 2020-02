El síndic declara al jutge que desconeixia qui va pagar el vol a la final de la Champions

El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha assegurat davant del jutge de l'Audiència Nacional que investiga el cas 3%, José de la Mata, que desconeixia qui va pagar el viatge en avió privat a la final de la Champions de Berlín del 2015, que va disputar el Barça, segons fonts jurídiques.Ribó ha afirmat que es va assabentar que ho va pagar l'empresari Jordi Soler, investigat per un presumpte delicte de suborn a l'Audiència, quan va rebre la documentació sobre la causa. Ribó ha declarat voluntàriament aquest dimarts i ha admès que també va viatjar en avió privat amb Soler a la tornada de la final de la Champions de Roma del 2009. Tanmateix, ha assegurat que mai va tenir coneixement de qui pagava aquests viatges en avió privat.Ribó també ha afirmat que després del viatge del 2015 va enviar un correu electrònic a l'exdiputat de CDC Ramon Camp, que també va anar a Berlín, en el qual s'ofereix a pagar la seva part del cost del viatge. A més, segons les mateixes fonts, el Síndic ha remarcat que les entrades per la final -d'ell, la seva dona i la seva filla- les va pagar ell mateix.El Síndic ha dit que aportarà el correu a Camp des del seu correu corporatiu com a prova així com els extractes -del Barça i Caixabank- que acrediten que va pagar ell les entrades. El Síndic ha respost les preguntes de la fiscalia i de la seva defensa. La declaració ha durat uns 45 minuts -de 12.15 hores a 13 h- i ha arribat a l'AN cap a les 11.30 h.Ribó ha dit que va conèixer Soler a la tornada en avió privat de la final de Roma el 2009. Després tornen a coincidir en un dinar que paga el Síndic a un restaurant de Barcelona al qual assisteixen altres persones.Pel que fa al viatge del 2015, el Síndic ha afirmat que no sabia qui havia pagat l'avió i que suposava que era simplement un viatge d'un grup d'amics aficionats al Barça. Ribó ha explicat que no només va oferir a Camp, posteriorment per correu, pagar la seva part del trajecte sinó que també ofereix pagar el trasllat en furgonetes de l'aeroport fins a Berlín, però que Camp ho rebutja.Sobre la seva relació amb Soler, Ribó també ha mencionat que es van trobar en un domicili després del viatge del 2015 per compartir un àpat amb les seves parelles. Tanmateix, Ribó ha negat que tingués relació amb ell com a contractista i ha remarcat que la Sindicatura de Greuges no adjudica contractes.Ribó també ha explicat que l'única vinculació que té amb Soler com a empresari és perquè la Sindicatura de Greuges va rebre un expedient d'una empresa seva i un cop va rebre un correu publicitari d'una empresa de Soler.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor