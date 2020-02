La mesa refà el desacord i aprova el pressupost del Parlament amb els vots de JxCat, ERC, PSC i Cs

El 27 de gener va ser el primer dia que el Parlament no va comptabilitzar el vot del president de la Generalitat, Quim Torra, suspès com a diputat. En aquella jornada de desacord, en què Torra va acusar el president del Parlament, Roger Torrent, d'obrir la porta a "desballestar les institucions" , el ple va rebutjar la proposta de pressupost de la cambra. Junts per Catalunya (JxCat) i ERC havien xocat a la mesa després del plantejament exposat pel vicepresident del Parlament, Josep Costa, que finalment ni tan sols va defensar a l'hemicicle els comptes dissenyats prèviament: no van rebre cap vot favorable, tot i que a la mesa sí que havien comptat amb l'aval de Cs i PP. Ara, aquell desacord s'ha refet, després que en la proposta s'hi introduïssin canvis substancials.L'acord segellat aquest dimarts a la mesa del Parlament inclou les dues principals forces independentistes -JxCat i ERC-, així com Cs i PSC-Units per Avançar. Això permetrà que el pressupost de la cambra catalana podrà tirar endavant. La mesa ampliada ha validat finalment una segona versió dels comptes, que haurà de tornar a passar pel ple. Els comuns -que ja s'hi havien oposat amb anterioritat-, la CUP i el PP s'han abstingut. Aquestes forces es reserven la possibilitat de canviar el sentit del seu vot en el ple.Tal com han exposat fonts parlamentàries, el projecte inclou modificacions. D'una banda, el canvi en la partida prevista per l'increment salarial dels diputats que, inicialment, era de l'1,75% i que acabarà sent de l'1,1%. La diferència, de 50.000 euros, s'encabirà en una partida genèrica per a actes del Parlament que, tot i que no té un destí concret, es farà servir per a la celebració de l'Assemblea de la Francofonia. De fet, la mesa ha donat llum verda perquè se celebri a la tardor, amb els vots en contra de Cs en aquest punt.Tot i que la formació taronja ha votat a favor dels comptes a la mesa, posteriorment, el seu portaveu parlamentari, Carlos Carrizosa, ha assegurat que Cs no és partidari que s'incloguin als comptes fons per a l'Assemblea de la Francofonia

