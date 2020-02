Derogat l'acomiadament per baixes mèdiques justificades

L'executiu de Pedro Sánchez ha derogat aquest dimarts l'acomiadament per acumulació de baixes mèdiques justificades. D'aquesta manera, es compleix una de les mesures anunciades pel govern de coalició PSOE-Podem, que elimina el polèmic article 52.d de l'Estatut dels Treballadors, que des de la reforma laboral de Mariano Rajoy del 2013 fins ara permetia l'acomiadament d'un treballador en cas d'acumular un 20% de baixes en jornades hàbils durant dos mesos consecutius, encara que fossin justificades.La mesura entrarà en vigor amb la seva publicació al Butlletí Oficial de l'Estat, prevista per a aquest dimecres. La proposta l'ha dut al consell de ministres la titular de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, que ha comparegut avui al costat de Montero, junt amb la ministra d'Igualtat, Irene Montero.[noticia]196556[&/noticia]En el mateix consell de ministres, l'executiu de Pedro Sánchez ha aprovat igualment l'impost sobre transaccions financeres, l'anomenada taxa Tobin. L'impost preveu gravar amb un 0,2% la compra-venda d'accions de companyies espanyoles que tinguin un valor en borsa superior als 1.000 milions d'euros.També ha aprovat l'impost sobre serveis digitals, conegut com a taxa Google. En aquest cas, però, ha optat per ajornar el seu cobrament, previst inicialment de forma trimestral, a finals d'any.

