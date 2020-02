El Consell de Garanties Estatutàries veu parcialment inconstitucional el nou decret d'habitatge

És una mesura social que ens permet precisament vetllar per les persones més desvalgudes. Tirarem endavant aquest decret, perquè posem les persones al centre de les nostres polítiques. https://t.co/jMxt9XOTAI — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) February 18, 2020

Cop del Consell de Garanties Estatutàries al nou decret d'Habitatge del Govern que ja ha estat validat pel Parlament. El Consell, a instàncies de Ciutadans, considera inconstitucional la definició d'habitatge buit que recull la nova legislació. Concretament creu que vulnera l'article 33 de la Constitució, que reconeix el dret a la propietat privada, i el 9.3, que garanteix el "principi de legalitat". Els dictamens del Consell no són vinculants.El document critica l'eliminació com a causa justificada de desocupació permanent de l'habitatge el fet d'haver iniciat en els últims dos anys un procediment judicial per recuperar la possessió en cas que algú hagi ocupat l'immoble. "S'entén que un habitatge és buit quan està desocupat permanentment i sense causa justificada durant dos anys", independentment del fet que hi hagi en marxa un procés judicial, diu l'òrgan.Així doncs, el punt que subratlla el Consell és l'eliminació en el nou decret de l'article que preveia la posada en marxa d'accions judicials com un motiu per tenir buit un pis.Eliminar aquesta opció "constitueix una modificació mancada de tot fonament basat en la raó". A més, veu una "incongruència" la nova definició i la considera "irracional i arbitrària respecte del titular del dret que és privat de la seva possessió" davant d'una ocupació il·legítima, especialment si ha seguit "el procediment" previst per recuperar "la plenitud del seu dret".El dictamen del Consell també critica les sancions previstes per als propietaris que no ofereixin lloguer social abans de desnonar, i assenyala de nou els casos en què les persones hagin decidit quedar-se a l'immoble un cop expirat el contracte. ó. En aquest sentit, considera que es podria incórrer en una "renúncia forçosa" a recuperar la possessió de l'habitatge ocupat.El president, Quim Torra, ha sortit al pas del dictamen del Consell i ha assegurat que el Govern "tirarà endavant" la nova legislació. "És una mesura social que ens permet precisament vetllar per les persones més desvalgudes", ha defensat a través del seu compte de Twitter.

