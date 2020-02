El Consell Social d'Agbar exigeix «cooperació i acords» en la gestió de l’aigua i del canvi climàtic

Estació de Tractament d’Aigua Potable (ETAP) de Sant Joan Despí Foto: AGBAR

Els experts que conformen el Consell Assessor d’Agbar de Participació, Transparència i Acció Social han demanat posar èmfasi a “teixir aliances més enllà de la lògica pública privada” per poder construir una societat “forta i preparada” per lluitar contra els efectes del canvi climàtic.En un acte celebrat aquest dimarts al matí al Museu de les Aigües de Cornellà de Llobregat, fins a quatre taules formades pels membres del Consell han demanat també realitzar molta pedagogia sobre “quin és el cicle d’ús de l’aigua i quins efectes en té el seu consum”.L’exdirectora de la Fundació Agbar, Victòria Eugènia Martínez, ha remarcat aquesta falta de pedagogia en el fet que “tot i que parlem d’una ciutadania molt conscienciada, el consum d’aigua embotellada, que genera plàstics d’un sol ús, no disminueix.La lluita contra la pobresa, enfocada en el dret universal d'accedir a una aigua de qualitat, també ha estat un dels temes més destacats, i reivindicats per Camil Ros, secretari general d'UGT, i Francesc Iglesies, secretari d'Afers Socials i Famílies de la Conselleria de Treball.Per la seva banda, Josep Sánchez Llibre, president de Foment del Treball, ha demanat a les empreses "incorporar els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)" establerts per les Nacions Unides.El Consell, integrat per aquestes personalitats i d'altres com el meteoròleg Tomàs Molina o l'exalcalde de Barcelona Jordi Hereu, ha presentat avui el seu diagnòstic i les seves recomanacions extretes des que va ser proposat i creat el gener de l’any passat pel president d’Agbar, Ángel Simón, que avui, però, no ha pogut comparèixer per un procés gripal.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor