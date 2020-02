El Suprem torna a rebutjar suspendre la decisió de la Junta Electoral que impedeix a Junqueras ser eurodiputat

El Tribunal Suprem ha tornat a rebutjar aquest dimarts la petició d'Oriol Junqueras de suspendre de manera cautelar l'acord del 3 de gener de la Junta Electoral Central (JEC) que impedeix que pugui ser eurodiputat. La sala tercera manté per ara el criteri de l'organisme electoral, que argumenta que el líder d'ERC és inelegible arran de la sentència de l'1-O que el condemna a tretze anys de presó. L'alt tribunal ja va rebutjar suspendre aquest acord de manera cautelaríssima el 9 de gener, i recorda que la seva decisió no tindrà cap incidència en el que finalment acabi decidint quan abordi el fons de recurs.En la resolució feta pública aquest migdia, de 19 pàgines, la sala indica que ara com ara han de prevaldre els "interessos generals" en relació al que diu la sentència del procés. Els jutges sostenen que l'existència d'una sentència penal ferma constitueix la "circumstància objectiva" que va tenir en compte la JEC a l'hora d'aplicar la inelegibilitat sobrevinguda prevista a la llei del règim electoral general (LOREG). El tribunal apunta també que el recurs no perdrà la seva finalitat perquè, en cas que finalment acabi tombant l'acord de la JEC, es podria anul·lar la credencial expedida a favor de Jordi Solé, l'eurodiputat d'ERC que va entrar en substitució de Junqueras.El Suprem també rebutja les al·legacions de la defensa de Junqueras sobre la manca de competència de la JEC en aquest àmbit, i insisteix que aquest òrgan és "un dels eixos sobre el que s'articular el sistema electoral espanyol". L'alt tribunal recorda que una de les tasques de la JEC és la d'expedir les credencials i, per tant, "és l'òrgan que ostentava la competència per actuar".

