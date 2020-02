El Suprem manté per ara la decisió de la Junta Electoral d'impedir que Junqueras sigui eurodiputat

El Tribunal Suprem manté per ara el criteri de la Junta Electoral Central (JEC), que el 3 de gener va declarar que Oriol Junqueras no era eurodiputat. La sala tercera rebutja suspendre de manera cautelar aquell acord, tal com demanava el líder d'ERC. L'acord de la JEC sosté que Junqueras és inelegible perquè ha estat condemnat a tretze anys de presó per la sala segona del Suprem pels delictes de sedició i malversació.En la resolució feta pública aquest dimarts, la sala indica que, sense prejutjar el que s'acordi en el seu moment, que s'entri en el fons del recurs, ara com ara han de prevaldre els "interessos generals" en relació al que diu la sentència del procés. Els jutges sostenen que l'existència d'una sentència penal ferma constitueix la "circumstància objectiva" que va tenir en compte la JEC a l'hora d'aplicar la inelegibilitat sobrevinguda prevista a la llei del règim electoral general (LOREG).

