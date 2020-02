El Govern manté el mediador i resta importància al calendari del diàleg

▶ #Portaveu @meritxellbudo: “El calendari no és el més important, no hi ha una data tancada. El més important és que la mesa de negociació sigui un èxit i de voluntat que això funcioni” pic.twitter.com/1w0l2hCyik — Govern. Generalitat (@govern) February 18, 2020

El Govern s'ha reunit aquest dimarts amb l'arrencada de la taula de diàleg -de nou- damunt la taula. La consellera de la Presidència, Meritxell Budó, ha assenyalat que la figura del mediador es manté vigent com a condició perquè arrenqui la negociació amb l'Estat per tal que tingui les "màximes garanties". "El Parlament va votar que per aquesta mesa era indispensable el mediador . Això es va votar i estem treballant perquè aquest compromís sigui efectiu" , ha recalcat Budó en roda de premsa. L'aspecte del mediador es va tractar ahir en una cimera a Palau revestida per la discreció."Estem treballant perquè la mesa de negociació es pugui desenvolupar amb les màximes garanties. Estem treballant amb què això sigui possible", ha ressaltat la consellera, que ha apuntat que qualsevol aspecte relacionat amb la preparació de la taula -inclosa la designació dels equips tècnics per la part catalana, competència que té el president Quim Torra en persona- està emmarcat per la discreció i la prudència. Tampoc ha clarificat quins membres formaran part de la mesa, per bé que fonts consultades perPel que fa a la data de la trobada, Budó ha apuntat que no té perquè celebrar-se al febrer, tal com es va parlar en la reunió entre Torra i Pedro Sánchez del 6 de febrer. "La proposta que la mesa fos del febrer és de Sánchez al president, i ell no es va comprometre. La data la posa Sánchez i li trasllada la voluntat que es pugui desenvolupar al febrer. Estem treballant perquè es faci totes les garanties, i en això estem treballant. En cap cas Torra va manifestar que es fes al febrer. El que volem és que la taula es dugui a terme tan bon punt sigui possible", ha insistit la consellera. "No ve d'uns dies", ha ressaltat la dirigent independentista."Precipitar les coses no garanteix que vagin millor", ha reflexionat Budó. Malgrat això, la portaveu d'ERC, Marta Vilalta, va exigir ahir després de l'executiva dels republicans que la taula es posés en marxa la setmana vinent . A la tarda, Gabriel Rufián, cap de files al Congrés, va indicar que estava "absolutament convençut" que la reunió seria la setmana vinent. Un horitzó que la consellera no ha donat ni molt menys per fet, i ha prioritzat que primer hi hagi un acord per la banda catalana. Tot i això, ha recalcat que no hi ha "cap discrepància" en les qüestions de fons del diàleg.Pel que fa a la comissió bilateral, que es treballa en paral·lel a la taula de diàleg malgrat la pressa inicial de Torra per convocar-la , la previsió és que la setmana vinent el Govern -l'encarregat és el conseller Alfred Bosch- ja disposi de l'ordre del dia d'aquesta bilateral. "Així el podrem presentar a l'executiu espanyol", ha remarcat Budó. En aquest marc és on es debatran els 44 punts que Sánchez va presentar a Torra el 6 de febrer.L'executiu ha aprovat en la reunió d'aquest dimarts la memòria preliminar de l'avantprojecte de llei del codi de finances públiques de Catalunya. El text té com a principal objectiu aglutinar en un sol paraigua jurídic tota la normativa vigent fins ara en matèria de finances públiques i de gestió dels comptes de l'administració catalana. Ara mateix, tota aquest corpus jurídic es troba dispers en diferents normes: la llei de finances públiques, la llei de l'estatut de l'empresa pública i les modificacions que s'han anat fent a través de les lleis d'acompanyament dels successius pressupostos.La memòria preliminar inclou vuit llibres: part general -objecte, àmbit d'aplicació i principis-; patrimoni; pressupostos; comptabilitat; tresoreria, endeutament i garanties; subvencions i ajuts; control econòmic i financer; i responsabilitat econòmica i financera. Segons la documentació facilitada per l'executiu, aquesta iniciativa legislativa no tindrà "cap impacte econòmic" per a l'administració. En els propers trenta dies es podrà consultar la memòria del projecte a través del portal Participa de la Generalitat.

