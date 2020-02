El govern espanyol aprova la taxa Tobin i ajorna fins al desembre el cobrament de l'impost digital

El govern espanyol ha aprovat avui en consell de ministres l'impost sobre transaccions financeres, l'anomenada taxa Tobin. L'impost preveu gravar amb un 0,2% la compra-venda d'accions de companyies espanyoles que tinguin un valor en borsa superior als 1.000 milions d'euros. Així ho ha anunciat la ministra d'Hisenda i portaveu de l'executiu, María Jesús Montero, a l'acabar el consell de ministres. Una reunió la d'avui que ha tingut una primera part deliberativa al Palau de la Zarzuela, sota la presidència del rei Felip VI. Després, el president Pedro Sánchez i els ministres s'han traslladat a la Moncloa.Montero s'ha referit a la necessitat de posar al dia el sistema tributari espanyol en un context de globalització. Ha parlat de preservar la fiscalitat com a mecanisme redistributiu. La ministra ha volgut deixar clar que "sense justícia fiscal, no hi haurà justícia social" i ha garantit que el govern no incrementarà els impostos als treballadors ni a les classes mitjanes ni a les pimes.La proposta d'una taxa a les transaccions financeres internacionals va ser proposada inicialment per l'economista nord-americà i Premi Nobel James Tobin, a inicis dels anys setanta. D'aquí el seu nom. Més endavant, va ser enarborada com una reivindicació pel moviment ATTAC i les plataformes crítiques amb la globalització.Així mateix, l'executiu ha aprovat també l'impost sobre serveis digitals, conegut com a taxa Google. En aquest cas, però, ha optat per ajornar el seu cobrament, previst inicialment de forma trimestral, a finals d'any. Aquesta decisió ha estat una resposta a les fortes pressions dels Estats Units, que havia amenaçat d'engegar represàlies en cas de gravàmens sobre les seves empreses tecnològiques. L'ajornament el va anunciar ahir dilluns, des de Brussel·les, la vicepresidenta i ministra d'Economia Nadia Calviño.L'objectiu de la taxa sobre serveis digitals té com a finalitat que les grans companyies com Amazon, Apple, Facebook o Google hagin d'assumir els tributs que els corresponen allí on tenen el negoci. En aquests moments, s'està negociant l'establiment d'un impost global en el si de l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE), però un acord global sembla ara per ara llunyà. Per això, alguns estats no han descartat avançar-se.Ho ha fet França, pe`ro davant les amenaces de l'Administració Trump de respondre amb forts aranzels sobre els seus productes, París ha reculat. Avui, l'estat espanyol ha fet el mateix.L'executiu de Pedro Sánchez ha derogat l'acomiadament per acumulació de baixes mèdiques justificades. D'aquesta manera, es compleix una de les mesures anunciades pel govern de coalició PSOE-Podem, i suposa la derogació del polèmic article 52.d de l'Estatut dels Treballadors, que fins ara permetia l'acomiadament en cas de manca d'assistència fossin del 20% en jornades hàbils durant dos mesos consecutius. La proposta l'ha dut al consell de ministres la titular de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, qui ha comparegut avui al costat de Montero, junt amb la ministra d'Igualtat, Irene Montero.

