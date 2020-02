JxCat situa el relator com una «obligació» per arrencar el diàleg

🎥 @LauraBorras: "Per nosaltres, la figura del relator és un deure, perquè així ho va votar el @parlamentcat. Les resolucions que s'aproven al Parlament tenen tot el valor. No és una qüestió de #JuntsxCat o del president @QuimTorraiPla, ho va aprovar la majoria independentista" pic.twitter.com/v8sQ8mAdnr — Junts per Catalunya 🎗 (@JuntsXCat) February 18, 2020

El relator és una "obligació" a l'hora d'abordar el diàleg amb l'Estat. En aquests termes s'ha expressat aquest dilluns la cap de files de Junts per Catalunya (JxCat) a Madrid, Laura Borràs, en declaracions als mitjans abans d'entrar a la reunió de la junta de portaveus al Congrés. Segons Borràs, l'aposta pel mediador no és "individual" del president de la Generalitat, Quim Torra, sinó una figura per la qual ha apostat l'independentisme -JxCat, ERC i la CUP- al Parlament en una votació fa dues setmanes."Quan un no té res a ocultar, suposem que no hi ha d'haver cap problema perquè hi hagi un tercer. Per nosaltres no només no és un obstacle, sinó que és un deure perquè el va votar el Parlament", ha assenyalat la dirigent independentista. Partits i entitats es van reunir ahir a la Casa dels Canonges , al Palau de la Generalitat, per abordar dues qüestions que no generen unanimitat a l'hora d'afrontar la primera taula de diàleg entre governs, com són el mediador i el calendari.Pel que fa a aquesta última qüestió, Borràs s'ha mostrat confiada que la mesa es posi en marxa la setmana vinent, en la línia del que va exigir ahir la portaveu d'ERC, Marta Vilalta . Pedro Sánchez, en la reunió que va mantenir amb Torra el dijous 6 de febrer a Palau, li va proposar que la trobada fos abans que acabés el febrer , tot i que a la Generalitat es manté oberta la possibilitat que sigui la primera setmana de març. La dirigent de JxCat, en tot cas, espera que "almenys" es compleixi el calendari pactat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor