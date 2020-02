Els sindicats auguren que la vaga de les petroquímiques farà «història»

Membres d'UGT Tarragona preparant la jornada de demà Foto: UGT

Cartell de la convocatòria de demà

Les empreses petroquímiques pararan màquines aquest dimecres a Tarragona. Més d'11.000 treballadors estan cridats demà a fer vaga per reclamar més seguretat i lluitar contra la precarització laboral del sector. Sota el lema "Seguretat, coordinació, informació", els sindicats esperen un "seguiment total" de la jornada i animen a tota la ciutadania a sumar-s'hi. "Ens afecta a tots i no només a la gent que hi treballa", assegura el secretari general d'UGT a Tarragona, Joan Llort.Ja fa un mes de l' explosió de l'empresa Iqoxe i és per això que ara, un cop paït el xoc, sindicats, entitats, veïns i ajuntaments s'han unit per reclamar amb un crit unànime canvis en el sector. La vaga durarà 24 hores i a la tarda, a les set, hi ha prevista una gran manifestació pels carrers de Tarragona.Els sindicats diuen que, d’aquesta manera, volen apuntar a les companyies, però també a l'administració, a qui reclamen més inspectors de treball i una millora dels protocols d'avís a la població en casos d'emergències químiques. “Això ha de ser un toc d’atenció. Ja fa massa que denunciem deficiències que mai s’han corregit”, assegura Àngel Clua, secretari general d'UGT-FICA a Tarragona.“Exigim mesures concretes en matèria de seguretat, tant laboral com ciutadana i poder tenir participació en el disseny d'aquestes accions. Això vol dir millorar la situació dels comitès d’empresa i participar en la revisió dels plans d’emergència”, afegeix.Els sindicats, han explicat que aquest dimecres les plantes químiques funcionaran a mig gas, però garanteixen que hi haurà els serveis mínims per garantir les condicions de seguretat. A més, quan falten menys de vint-i-quatre hores per la vaga, celebren les bones sensacions que ara per ara els transmet la jornada de demà, ja que s’han afegit desenes d’entitats i plataformes ciutadanes a la reivindicació. Els presidents sindicals estan convençuts que la manifestació de demà “serà un èxit que farà història”.Així doncs, demà, per primera vegada a Tarragona hi haurà una manifestació unitària per reclamar més seguretat a les empreses químiques. A més dels sindicats, a la convocatòria s'hi han unit les federacions de veïns de Tarragona, entitats socials com CET (Coordinadora d'Entitats de Tarragona) i Mare Terra Fundació Mediterrània i els ajuntaments de Tarragona, Vila-seca, Constantí i la Canonja.Els carrers de Tarragona ja es van omplir de més de 3.000 manifestants l'endemà de l'explosió a Iqoxe i s'espera que, de nou, la protesta sigui massiva. "Hem d'acabar amb les pors de la població. Ara ja no ens serveixen les paraules: exigim fets. Confio que demà serà tot un èxit que farà història", diu Ángel Juárez, president de la CET.La marxa dels sindicats començarà a les sis de la tarda a Torreforta, on es farà un minut de silenci per les víctimes de l'accident. Des d'allà, la protesta dels treballadors es traslladarà a la plaça Imperial Tàrraco, passant per l' N-340. L'hora d'arribada al centre de Tarragona serà a les set, moment en què s'uniran la resta de participants i es llegirà un manifest conjunt.

