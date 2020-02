El Port de Barcelona mostra «màxima tranquil·litat» pel coronavirus

La presidenta del Port de Barcelona i exalcaldessa de sant Cugat, Mercè Conesa, ha mostrat "màxima tranquil·litat" pels efectes del coronavirus a l'economia. "Encara és d'hora per saber l'afectació econòmica del Covid-19", ha explicat Conesa en declaracions a Catalunya Ràdio. "Com a finals del 2019, s'ha mantingut un creixement pla pel que fa als contenidors, amb una davallada pel que fa als automòbils o els productes sòlids a granel. "Estem pendents de com a partir del febrer podrem constatar les afectacions del coronavirus", ha declarat.En aquest sentit, ha dit que en funció de si les companyies són "més o menys dependents" de la producció xinesa es notarà més o menys en l'activitat econòmica de la infraestructura. Conesa ha detallat que les companyies ja estaven preparades per a l'alentiment de l'Any Nou Xinès però ara ja s'hauria d'haver reactivitat la producció i no està sent així. Per això, s'ha de veure si s'està produint un "transvasament de línies que vénen de la Xina cap a d'altres que vénen del nord d'Àfrica".Més enllà de l'activitat econòmica, la presidenta del Port ha explicat que no s'han modificat els protocols perquè des de les administracions sanitàries no s'ha demanat. Tot i això, ha concretat que existeix un protocol pel qual tots els vaixells han de notificar si tenen algun tripulant malalt. "No s'ha detectat cap cas", ha afirmat. De la mateixa manera, ha explicat que no s'ha detectat tampoc cap cas en els creuers que arriben a la ciutat.Pel que fa al projecte de l'Hermitage, Conesa ha afirmat que el tema del risc d'inundació "no va sortir mai en la tramitació del pla especial", que ha recordat que està aprovat pel consistori. A més, ha exposat que hi ha altres edificis a la zona, com l'hotel W, i que el Port disposa d'un pla d'actuació davant de temporals, que ha defensat que va funcionar correctament durant el Gloria."El que hem d'intentar és posar-nos d'acord amb l'Ajuntament perquè la implantació d'aquest equipament sigui el més adequat possible", ha declarat. Ha afegit que s'ha de veure com és minimitzem els efectes en la mobilitat i les "externalitats" negatives que el consistori ha posat sobre la taula.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor