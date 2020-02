Uber, Glovo i Airbnb, entre les empreses protagonistes del saló alternatiu al Mobile

L'agrupació empresarial Barcelona Tech City ha presentat el programa del Tech Spirit Barcelona, el saló d'economia digital que s'ha impulsat com a alternativa al Mobile i que se celebrarà a la ciutat entre el 23 i el 27 de febrer. L'Ajuntament de Barcelona ha impulsat l'esdeveniment i ha participat en la presentació conjuntament amb la Generalitat i el govern espanyol. Uber, Glovo i Airbnb són algunes de les empreses que protagonitzaran el certamen.El Tech Spirit Barcelona es presenta com unes jornades dedicades a l'emprenedoria amb l'objectiu de generar espais de trobada entre empreses locals i internacionals, que ja tenien previst visitar Barcelona per la celebració del Mobile.El saló es desenvoluparà a la Llotja de Mar i el gruix de les activitats tindrà lloc els dies 25 i 26. S'han programat més de 40 activitats, hi participaran 60 ponents i un centenar de representants d'empreses de capital risc, entre les quals fons d'inversió internacional que l'organització no ha concretat.A diferència del Mobile i el 4 Years From Nou (4YFN) -saló paral·lel al MWC que també s'ha cancel·lat- el protagonisme del Tech Spirit Barcelona no serà per als estands de les empreses sinó per les conferències. Els impulsors han insistit que el certamen no preveu substituir el Mobile ni el 4YFN i que només se celebrarà enguany. Les xifres que preveuen els organitzadors pel que fa a l'assistència i la participació són ostensiblement diferents a les registrades pel 4YFN l'any passat. Aleshores van passar pel saló 23.000 persones i hi van participar 760 empreses.Entre les companyies convidades hi ha Glovo, Airbnb, Uber, EDreams, Mediapro, Telegram o Telefónica. El xef Ferran Adrià pronunciarà una conferència sobre innovació i també intervindrà el futbolista -ex de l'Espanyol i ara al Marbella- Esteban Granero, que també és emprenedor tecnològic. CaixBank o el Banc Sabadell figuren entre les principals col·laboradores de l'esdeveniment.El certamen suposarà un cost de mig milió d'euros, que s'assumiran per part d'empreses privades i administracions. Cap de les parts, però, ha detallat quin percentatge invertirà cadascú. La clausura del saló es farà al Palau Sant Jordi el 26 de febrer.Les administracions presents a la presentació del Tech Spirit Barcelona han defensat la necessitat d'enfortir l'"ecosistema" d'economia digital existent a Barcelona. El primer tinent d'alcaldia, Jaume Collboni ha tret pit per la capacitat de reaccció del teixit empresarial a la cancel·lació del Mobile i ha defensat que el saló és exemple del "compromís" de la ciutat amb els emprenedors.Collboni també ha reivindicat la col·laboració público pivada, igual que la consellera d'Empresa, Àngels Chacón. La consellera ha demanat "transformar l'esperit innovador en negoci" i ha afirmat que aquest ecosistema d'economia digital no seria possible sense el Mobile. També han intervingut a la presentació del saló la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, i el delegat especial de l'Estat al Consorci de la Zona Franca, Pere Navarro.El portaveu del Tech Spirit Barcelona i president de Barcelona Tech City, Miguel Vicente ha reclamat la necessitat de convertir Barcelona en hub de sud d'Europa i ha defensat que la iniciativa permetrà captar nous inversors a la ciutat. Per la seva banda, el conseller delegat de Mobile World Capital Barcelona, Carlos Grau, ha reivindicat la "resposta excepcional" del sector de l'economia digital de Barcelona a la cancel·lació del Mobile.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor