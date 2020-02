Els Mossos forcen el desnonament d'una família al barri d'Hostafrancs de Barcelona

Veure unitats dels Mossos d'Esquadra forçant desnonaments a Barcelona s'ha convertit en una imatge habitual i aquest dimarts s'ha tornat a repetir. Des de dos quarts de set del matí, cinc unitats antiavalots de la policia catalana han tallat el carrer Leiva, al barri d'Hostafrancs, per forçar el desnonament d'una família al número 10.En un pis d'aquest portal hi vivia fins aquest matí l'Ángela i la seva família. Fa mesos que no van poder fer front a l'increment de lloguer imposat per la propietat, que ara els reclama un deute d'almenys 6.000 euros.Després de resistir dos intents de desnonament avui no han pogut amb el tercer. El Grup d'Habitatge de Sants havia convocat una concentració a les set del matí a la porta de l'edifici per intentar evitar-lo però la policia ha arribat mitja hora abans.El Servei d’Intervenció en situacions de Pèrdua de l’Habitatge i Ocupacions (SIPHO) de l'Ajuntament de Barcelona també ha intervingut per mediar amb la propietat, que s'ha negat a negociar.El col·lapse de la mesa d'emergència habitacional fa que la família no pugui tenir accés a un habitatge i s'hagi de conformar amb una habitació en una pensió. Un tipus d'allotjament que ha despertat crítiques per part dels col·lectius en defensa del dret a l'habitatge a la ciutat.Un cop executat el desnonament, el Grup d'Habitatge de Sants ha anunciat que ha ocupat un altre pis al districte per posar-lo a disposició de la família.

