VÍDEO Un pare sirià ensenya a la seva filla de quatre anys a riure's dels bombardeigs

Cada vez que escucha una bomba, esta niña siria de 4 años se ríe porque piensa que es un juego. Familias atrapadas en conflictos que tienen que hacer magia para crear refugios para sus hijos/as. pic.twitter.com/l7mdTgVF2B — CEAR (@CEARefugio) February 17, 2020

"La vida és bella" però en versió real. És el paral·lelisme que han establert els usuaris a la xarxa amb un vídeo que s'ha fet viral aquest dimarts. En ell, es pot observar un pare sirià que ensenya a la seva filla de quatre anys a riure's dels bombardeigs prop d'Idlib, una ciutat situada al nord-est del país de l'Orient Mitjà.En el vídeo es pot apreciar com el pare i a la seva filla escolten una explosió. Tot seguit, el pare li pregunta si es tracta d'una avió o una bomba. La nena, eufòrica, respon "una bomba", mentre riu.El vídeo, que ja acumula més de 5.000 retuits des del compte de la Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat (CEAR), recorda a la pel·lícula "La vida és bella", on un jueu d'origen italià ha de fer volar la seva imaginació perquè el seu fill s'oblidi de l'horror dels camps de concentració nazis.El mateix vídeo va acompanyat d'un missatge de denúncia per recordar la delicada situació en què es troben moltes famílies sirianes. "Les famílies atrapades en conflictes han de fer màgia per crear refugis pels seus fills", assenyala la CEAR.

