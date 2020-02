VÍDEO L'Estadi Olímpic de Roma, testimoni d'una petició de matrimoni que s'ha fet viral

This Lazio fan got a special assist from his team when popping the question 💍❤️ pic.twitter.com/ceqoRdbD0E — ESPN FC (@ESPNFC) February 17, 2020

Encara que Sant Valentí hagi passat de llarg, la xarxa segueix recollint les peticions de matrimoni més especials. L'autor de l'última petició que s'ha convertit en viral és l'aficionat de la Lazio, un dels equips italians que disputa els seus partits a l'Estadi Olímpic de Roma.Abans del partit Lazio-Inter de lliga, aquest aficionat es va declarar a la seva parella amb l'ajuda del club romà. Des de la gespa, els aplegapilotes van destapar un missatge on es llegia "Will you marry me?" (et casaràs amb mi?) mentre l'"speaker" animava la festa. Mentrestant, el jove aficionat esperava agenollat a peu de gespa, esperant que la seva estimada baixés de la graderia.La història va acabar amb una doble alegria. La noia va dir "sí" i la Lazio va aconseguir els tres punts després d'imposar-se 2-1 a l'Inter de Milà.

