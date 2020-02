El director del principal hospital de Wuhan mor a causa del coronavirus

El coronavirus també acaba afectant el personal mèdic dels hospitals. Aquest dimarts, el director del principal hospital de Wuhan, el doctor Liu Zhiming, ha mort a causa de l'epidèmia, segons ha informat el Diari del Poble xinès. Es tracta del primer director d'un hospital que no ha aconseguit superar la malaltia.Zhiming, un neurocirugià de 50 anys, era el principal responsable d'un dels centres mèdics designats específicament a l'atenció de pacients afectats pel Covid-19. Segons les dades facilitades per les autoritats xineses, un total de 2.000 treballadors sanitaris han resultat infectats pel virus, alguns dels quals han acabat morint.En total, el coronavirus ha provocat 1.868 morts a la Xina, mentre que el nombre de contagis s'ha elevat a 72.436. Fora del gegant asiàtic també s'han produït morts a Hong Kong, les Filipines, el Japó i Taiwan. El cas més proper a Catalunya es troba a França, on un home de 80 anys que havia viatjat a Wuhan va morir la setmana passada.

