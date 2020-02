El Govern demanarà a Europa l'actualització de les normatives de les petroquímiques

La consellera d'Empresa, Àngels Chacón, la presidenta de la Diputació, Noemí Llauradó, i el delegat del govern a Tarragona, Òscar Peris, s'han reunit aquest dilluns a la tarda amb els alcaldes dels municipis propers als polígons petroquímics per avaluar la situació un mes després de l'explosió a Iqoxe . La consellera ha assegurat que el Govern podrà saber què va passar a l'empresa el dia l'accident abans de l'estiu i ha anunciat que demanaran al Parlament Europeu que s'actualitzen les normatives per a aquest tipus d'empreses."El Govern va obrir un expedient informatiu per esbrinar les causes de l'explosió. Això va en paral·lel a l'activitat judicial i haurem d'esperar que s'aixequi el secret de sumari per extreure conclusions, però nosaltres tindrem una orientació de les causes de l'accident al mes de maig", ha dit Chacón. A més, la consellera ha assegurat que Iqoxe no podrà tornar a operar en aquella planta fins que el cas quedi tancat.D'altra banda, des de la conselleria d'Empresa ja s'ha sol·licitat una reunió amb responsables europeus per demanar que s'actualitzi la normativa de les empreses petroquímiques. "Nosaltres som més exigents del que marca la normativa europea. Volem ser proactius i fer aquesta proposta perquè veiem que el canvi de paradigma ens obliga a replantejar les normes i hi ha una necessitat d'actualització", ha dit.En aquest sentit, la consellera ha avançat que els diputats europeus de la formació, encapçalats per Carles Puigdemont, formularan una pregunta al Parlament Europeu i plantejaran les noves necessitats d'aquesta indústria.Tanmateix, Chacón també ha volgut destacar el gran impacte econòmic que tenen les empreses petroquímiques a la demarcació i a Catalunya i ha demanat que no s'estigmatitzi el sector. "Hem d'aconseguir que aquestes empreses siguin compatibles amb els nostres objectius i no assenyalar-les", ha demanat.Per últim, la consellera ha defensat les inspeccions i controls que es realitzen des del seu departament a les químiques i ha recordat que Iqoxe en va passar un al desembre. Chacón, en canvi, ha evitat pronunciar-se sobre la vaga que aquest dimecres realitzarà el sector.

